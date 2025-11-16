Monesterio cierra octubre con 172 empresas que dan trabajo a 833 personas

Monesterio cerró el décimo mes de año con un total de 172 empresas, que dan trabajo a un total de 833 personas. Según los datos difundidos por el Instituto de Estadística de Extremadura, durante el pasado mes de octubre se contabilizaron un total de 1.505 personas afiliadas a la seguridad social, de las que, 466 son trabajadores y trabajadoras del régimen de autónomos.

Por sectores, servicios continúa acaparando el mayor número de empresas locales, (91), que dan trabajo a un total de 536 personas. Agricultura, con 30 empresas de alta, ocupa a 68 trabajadores y trabajadoras. Las 29 empresas del sector industrial dan empleo a 163 personas y, finalmente, construcción, con 22 empresas, posee un total de 66 personas contratadas.

Con respecto a octubre de 2024, el número de empresas y de trabajadores en el sector de la agricultura suben en 2 y 7, respectivamente. Prácticamente, se mantiene el número de industrias, (+1), aunque baja en 6 el número de trabajadores. Las empresas de construcción, aumentaron en 2 y su número de trabajadores disminuye en 2 personas. Hace un año, el sector servicios poseía 94 empresas que empleaban a 521 personas. En cifras interanuales, Monesterio gana 2 empresas y 24 trabajadores.

Afiliaciones

En cuanto al número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, Monesterio posee actualmente un total de 1.505 personas dadas de alta, de las que 884 son hombres y 621, son mujeres. Por nacionalidad, únicamente 20 son hombres y 22 mujeres.

El número de afiliados sobre la población potencialmente activa es del 54,04%. Del total, 466 trabajadores pertenecen al régimen de autónomos, 964 al régimen general, y 71 al sistema especial agrario. Por sector de actividad, el 67,84% pertenecen a servicios; el 12,29% a agricultura, el 11.23% a industria y 8,37% a construcción.

Por tramos de edad, el mayor número de afiliaciones a la Seguridad Social se da entre varones, con edades comprendidas entre los 51 y los 55 años, (141 afiliados). El tramo con mayor número de mujeres dadas de alta está entre quienes tienen entre 46 y 50 años, (106 afiliadas).

En el último año, Monesterio gana 33 personas afiliadas a la Seguridad social, al pasar de las 1.472 afiliaciones de 2024, a las 1.505 actuales.