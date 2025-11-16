Suceso
Muere un hombre de Montijo arrollado por un tren en Aljucén
El incidente ha ocurrido en la Línea 520 sobre las 10.45 horas de este domingo
Un trágico suceso ha conmocionado a la localidad pacense de Montijo tras confirmarse que un hombre ha fallecido tras ser arrollado por un tren en Aljucén.
Los hechos sucedieron alrededor de las 10:45 horas de este domingo, cuando se recibió la notificación del arrollamiento.
El incidente ocurrió en la Línea 520, en las inmediaciones de la localidad de Aljucén.
La Guardia Civil investiga las causas
La Guardia Civil ha asumido la investigación para esclarecer completamente las circunstancias que han rodeado el fatal accidente.
Si bien la autopsia y la investigación oficial están pendientes, los primeros indicios apuntan a que el suceso pudo deberse a que la propia víctima se arrojara a las vías. No obstante, las autoridades mantienen la cautela y continúan con las diligencias necesarias para confirmar la secuencia de los hechos.
Se da la circunstancia de que esta misma mañana se había denunciado la desaparición de Juan María Muñoz, un joven residente en Montijo. Su familia pedía colaboración ciudadana para dar con su paradero.
