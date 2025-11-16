Rosas blancas en el Municipal de Monesterio en memoria del jugador Antoñete

Emocionante final de partido en el municipal de Monesterio, con la presencia de la familia del jugador Antonio Galán Barrera, ‘Antoñete’, que, con solo 22 años, perdió la vida en un fatídico accidente de tráfico, el pasado 15 de diciembre, cuando viajaba hasta Monesterio para jugar con su equipo.

Una vez finalizado el encuentro volvió a hacerse patente el gran cariño y la enorme huella que Antoñete dejó entre los equipos en los que militó durante su carrera deportiva. Aprovechando este encuentro, en el que participaron dos de sus equipos, (Segureña y Monesterio), la familia quiso volver al municipal para entregar rosas blancas a dos de los clubes en los que militó el número 12 del conjunto amarillo que, como recuerdo permanente, nunca más volverá a lucir ningún otro jugador del C.P. Monesterio. La cita, coincidió con la conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que en 2025 se ha celebrado este domingo, 16 de noviembre.

Tras el pitido final, ante el silencio y el aplauso del público, ambos conjuntos formaron frente a la grada para recibir a los padres de Antoñete, mientras, por megafonía se recordaba la trayectoria deportiva, el carisma y el compromiso del jugador.

Efeméride

El tercer domingo de noviembre se celebra el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de reducir el número de víctimas.

En lo que llevamos de año, 978 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico. Si la cifra es preocupante, más aún es que, este tipo de accidentes son la principal causa del fallecimiento de jóvenes de entre 15 y 29 años. Con esta conmemoración se pretende reducir esta fatal estadística y reconocer el sufrimiento de víctimas y familiares, y la labor de los equipos de rescate.