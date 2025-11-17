Los ayuntamientos de Tentudía reciben 35.500 € de ayudas provinciales para accesibilidad

Los ayuntamientos que forman parte de la mancomunidad de Tentudía recibe, este año, la cantidad de 35.000 €, para la instalación de elementos de accesibilidad. La Diputación Provincial de Badajoz, a través del Área Funcional de Infraestructuras y Ordenación del Territorio, ha publicado en el BOP, la resolución de concesión de estas ayudas, destinadas a municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales menores de la provincia.

Estas subvenciones forman parte del objetivo provincial para el establecimiento de programas y proyectos que favorezcan condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, con las que garantizar a cualquier persona el acceso a la utilización de los espacios y edificios públicos municipales.

A través del Plan Provincial de Accesibilidad, se pretende financiar a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, para posibilitar que puedan elegir y financiar actuaciones de accesibilidad de forma autónoma, ya que “la accesibilidad es la única forma de garantizar una adecuada calidad de vida a las personas con discapacidad y sus familias”.

Con estas ayudas se ofrece a los municipios la posibilidad de adquirir e instalar elementos de accesibilidad para ubicarlos en piscinas, parques infantiles, aseos, centros, inmuebles, o espacios e instalaciones públicas que posibiliten a los ciudadanos realizar gestiones o disfrutar de actividades lúdicas, formativas o culturales.

Ayudas y proyectos

El ayuntamiento de Bienvenida recibe una ayuda provincial de 3.999 €, destinados a financiar la adquisición de un balancín y 8 papeleras. Bodonal de la sierra, recibe subvención de 3.720 €, para la instalación de volante y bicicleta biosaludables. La cantidad asignada al ayuntamiento de Cabeza la Vaca es de 4.000 €, destinados a la compra de 15 bancos ‘expert eco’. Por su parte, el ayuntamiento de Calera de León, recibe una ayuda de 3.791 €, para la adquisición de 14 papeleras, 2 fuentes y 5 bancos.

La subvención asignada al ayuntamiento de Fuente de Cantos es de 4.000 €, para la adquisición de 4 mesas de estancia. Fuentes de León, recibe una subvención de 4.000 €, para la compra de un WC químico de movilidad reducida y una fuente de columna.

El ayuntamiento de Monesterio, ha destinado los 4.000 € de subvención para la instalación de una plataforma elevadora hidráulica en el escenario del auditorio municipal y el ayuntamiento de Montemolín, que recibe 3.999 € de ayuda, adquiere 2 mesas adaptadas y un WC de movilidad reducida. Finalmente, el ayuntamiento de Segura de león, invierte sus 4.000 € de subvención en la adquisición de 7 mesas picnic adaptadas.