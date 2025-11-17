Salud
El Centro de Vacunación Internacional de Zafra (Badajoz) entra en funcionamiento el próximo miércoles
Se trata de un centro para la atención sanitaria preventiva de los viajeros internacionales
El Área de Salud de Llerena-Zafra pondrá en funcionamiento el próximo miércoles, 19 de noviembre, el Centro de Vacunación Internacional de Zafra (Badajoz) en horario de tarde, de 16.00 a 19.00 horas.
Se trata de un centro para la atención sanitaria preventiva de los viajeros internacionales, con servicio de asesoramiento médico, administración de las vacunas exigidas para determinados destinos y expedición del Certificado Internacional de Vacunación.
Se recomienda a los usuarios que deseen acudir al centro que soliciten cita previa llamando al teléfono 699 40 91 41, disponible de lunes a viernes de 12.30 a 14.30 horas, con el fin de garantizar una atención "ágil" y "personalizada", apunta la Junta de Extremadura.
Con la apertura de este Centro de Vacunación Internacional en el Hospital de Zafra se retoma un servicio que facilita el acceso a la vacunación internacional en la zona y los viajeros de esta área sanitaria serán atendidos sin necesidad de desplazarse a otros centros de vacunación de la comunidad autónoma.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús