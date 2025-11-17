El Centro de Vacunación Internacional de Zafra (Badajoz) entra en funcionamiento el próximo miércoles

El Área de Salud de Llerena-Zafra pondrá en funcionamiento el próximo miércoles, 19 de noviembre, el Centro de Vacunación Internacional de Zafra (Badajoz) en horario de tarde, de 16.00 a 19.00 horas.

Se trata de un centro para la atención sanitaria preventiva de los viajeros internacionales, con servicio de asesoramiento médico, administración de las vacunas exigidas para determinados destinos y expedición del Certificado Internacional de Vacunación.

Se recomienda a los usuarios que deseen acudir al centro que soliciten cita previa llamando al teléfono 699 40 91 41, disponible de lunes a viernes de 12.30 a 14.30 horas, con el fin de garantizar una atención "ágil" y "personalizada", apunta la Junta de Extremadura.

Con la apertura de este Centro de Vacunación Internacional en el Hospital de Zafra se retoma un servicio que facilita el acceso a la vacunación internacional en la zona y los viajeros de esta área sanitaria serán atendidos sin necesidad de desplazarse a otros centros de vacunación de la comunidad autónoma.