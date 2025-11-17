Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salud

El Centro de Vacunación Internacional de Zafra (Badajoz) entra en funcionamiento el próximo miércoles

Se trata de un centro para la atención sanitaria preventiva de los viajeros internacionales

Una enfermera prepara una dosis de una vacuna.

Una enfermera prepara una dosis de una vacuna. / CARLOS GIL

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

El Área de Salud de Llerena-Zafra pondrá en funcionamiento el próximo miércoles, 19 de noviembre, el Centro de Vacunación Internacional de Zafra (Badajoz) en horario de tarde, de 16.00 a 19.00 horas.

Se trata de un centro para la atención sanitaria preventiva de los viajeros internacionales, con servicio de asesoramiento médico, administración de las vacunas exigidas para determinados destinos y expedición del Certificado Internacional de Vacunación.

Se recomienda a los usuarios que deseen acudir al centro que soliciten cita previa llamando al teléfono 699 40 91 41, disponible de lunes a viernes de 12.30 a 14.30 horas, con el fin de garantizar una atención "ágil" y "personalizada", apunta la Junta de Extremadura.

Con la apertura de este Centro de Vacunación Internacional en el Hospital de Zafra se retoma un servicio que facilita el acceso a la vacunación internacional en la zona y los viajeros de esta área sanitaria serán atendidos sin necesidad de desplazarse a otros centros de vacunación de la comunidad autónoma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents