Colate luce los colores del CD Badajoz en Miami

El presidente del CD Badajoz, Nicolás Vallejo-Nágera, ha vuelto a dejar claro su compromiso con el club… incluso a 7.000 kilómetros de distancia. Tras su visita a Badajoz la pasada semana, donde mantuvo varios encuentros de trabajo y tomó el pulso a la afición blanquinegra, el empresario viajó a Miami para pasar el fin de semana y celebrar allí el cumpleaños de su hijo. Y lo hizo sin separarse ni un instante de los colores del equipo pacense. "Del calor de Badajoz al frío de Miami", escribía el empresario en sus redes sociales.

A pesar de los últimos resultados del equipo y las novedades en cuanto al banquillo se refiere, las redes sociales personales de Colate se llenaron en las últimas horas de imágenes curiosas en las que aparece paseando por la ciudad estadounidense con la chaqueta de chándal de paseo del CD Badajoz, un gesto que no pasó desapercibido para los seguidores del club. Turistas y vecinos de Miami Beach pudieron verlo fotografiarse en varios puntos emblemáticos luciendo con orgullo el escudo blanquinegro, dándole así visibilidad internacional a la entidad. "Tráete buenos jugadores al Badajoz", le dice un aficionado en los comentarios de la publicación.

La presencia del club pacense llegó incluso al ámbito familiar. Durante la celebración del cumpleaños de su hijo Nicolás -nacido de su matrimonio con Paulina Rubio-, el joven sopló las velas vestido con una camiseta del CD Badajoz, una imagen que Colate compartió emocionado en redes. La escena, comentada con simpatía por los aficionados, da a entender el vínculo personal que el presidente mantiene con el club y de la cercanía que ha querido mostrar desde su llegada.

A pesar de los resultados