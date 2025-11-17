La Diputación subvenciona el fomento del turismo en los pueblos de Tentudía

La Diputación Provincial de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, la relación de municipios que reciben subvención para el desarrollo de diferentes actividades turísticas que, se celebran, o se celebrarán, a lo largo de este año 2025.

La resolución por la que se conceden las subvenciones para el fomento del turismo, ampara, económicamente, actividades en los 9 municipios que conforman la mancomunidad de Tentudía. En total, la institución provincial reparte 20.000 €.

El ayuntamiento de Bienvenida, recibe una ayuda de 2.171 €, para el proyecto municipal denominado, ‘Luces de Feria. Tradición y juventud en la fiesta de Bienvenida. Ayuntamiento de Bodonal de la Sierra, para su proyecto, ‘Bodonal en directo III. 400 años de capeas', recibe una ayuda provincial de 2.205 €. Por su parte, el ayuntamiento de Cabeza la Vaca, para la actividad, ‘Cabeza la Vaca inspira: continuidad y consolidación de la estrategia de transformación turística’, recibe una subvención de 2.576 €.

El ayuntamiento de Calera de León, para la actividad turística denominada, ‘Tierra de leyendas y sabores’, recibe una ayuda de 1.707 €. El ayuntamiento de Fuente de Cantos, destinará la subvención de 2.013 €, para ayudar en la financiación de la ‘Segunda edición Enogastrostar. Un universo de sabores extremeños’. El ayuntamiento de Fuentes de León, ha sido beneficiado con una ayuda de 2.544 €, para la actividad denominada, ‘Vive el Corpus’.

Finalmente, los ayuntamientos de Monesterio, Montemolín y Segura de León, reciben ayudas económicas de 2.035 €, 2.680 € y 2.035 €, respectivamente, para contribuir a la financiación de las actividades denominadas, ‘IV Recibimiento de Carlos V’, (Monesterio); ‘Rutas etnográficas, patrimoniales y de naturaleza, (Montemolín) y ‘Conectando historias’ (Segura de León).

Importancia económica

Estas líneas de ayuda, forman parte del plan estratégico de subvenciones de la entidad provincial, como reflejo de la importancia de la promoción del turismo en su peso creciente en la economía provincial y de cada uno de sus municipios. Según la convocatoria, con estas subvenciones se “respalda” el desarrollo de actividades de atracción de visitantes, la mejora de la imagen de la provincia y sus municipios, la información sobre los valores de los ciudadanos de la provincia y las tendentes a coordinar la actividad turística con otras instituciones públicas y privadas.

Según se desprende de la resolución publicada en el BOP, cada corporación deberá comunicarla ante el Pleno Municipal, en la próxima sesión ordinaria que se celebre.