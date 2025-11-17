Las obras de climatización de la residencia de La Granadilla de Badajoz comenzarán en enero

La reforma en las cubiertas y para mejorar la climatización de la residencia de La Granadilla en Badajoz comenzarán en enero. Según los trámites en el proceso de adjudicación de estas obras, estas actuaciones importantes podrán iniciarse en enero algo que confirman las fuentes consultadas por este diario.

Este proyecto, que parte de la consejería de Salud y Servicios Sociales, busca adaptar este centro residencial de mayores en materia de eficiencia energética y de climatización. Según detallan en el pliego de la licitación el edificio cuenta con un estado deficiente en varias instalaciones y, por tanto, se necesita actuar sobre ellas.

Deficiencias en el edificio

En cuanto a la climatización, indican que los equipos existentes son muy antiguos, tienen un "mantenimiento escaso" y presentan "rendimientos no conformes a normativas vigentes". Además, el problema va más allá y dejan sin servicio a algunas zonas del inmueble. A ello se suma que esta residencia "no dispone de una instalación de ventilación necesaria y obligatoria".

No es el único problema que se registra en este centro de la Junta de Extremadura, también existen carencias en las medidas de protección contra incendios. El documento público recoge que dicho sistema de la instalación actual "no está en condiciones de uso" debido a un motivo de antigüedad, de falta de mantenimiento y de obsolescencia.

También cuentan con desperfectos en el ámbito eléctrico. El grupo electrógeno con el que cuentan en este centro residencial "está fuera de servicio". Esto obliga a reemplazarlo y acometer las necesarias intervenciones para resolver los problemas ocasionados en obras anteriores en la línea de alimentación, algo que quedó inacabado en actuaciones previas.

Asimismo, el pliego de prescripciones técnicas menciona los problemas constructivos que también condicionan la buena climatización de las dependencias y algunos problemas de humedades y filtraciones. "Las cubiertas y algunos bajantes no están bien", dice el documento. Esto hace imprescindible revisar la techumbre de las instalaciones y reparar las zonas oportunas.

Las obras

Entre todas las actuaciones que se prevén hacer está la instalación de un nuevo sistema de climatización basado en enfriadoras de agua de condensación por aire frío-calor por bomba de calor, climatizadores y recuperadores de calor con su red de conductos y rejillas para distribución y red de tuberías de alimentación. Del mismo modo, se implementará en las plantas 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª un sistema de ventilación por recuperadores de calor con baterías de agua frío-calor, conductos y rejillas para distribuir el aire.

Estas actuaciones también incluyen las medidas para adecuar el centro residencial contra incendios. Se renovarán los equipos deteriorados como son el grupo de presión, la centralita y los detectores. En muchos de los casos no funcionan.

El grupo electrógeno de La Granadilla también se sustituirá incorporando uno nuevo, así como la línea de alimentación que lo conecta con el cuadro general.

Por último, se repararán los desperfectos en las terrazas. Muchas de ellas "presentan problemas de impermeabilización". Por ello, se repararán las zonas afectadas y se sustituirán algunas tuberías bajantes de aguas pluviales que presentan fugas.

La gran obra en redacción

Cuando se anunciaron estas obras en enero la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, señaló que era incomprensible que "nunca La Granadilla hubiera tenido climatización en todas sus plantas". Ante la situación de que unas plantas contaran con climatización y otras no, la consejería había tomado la determinación de implementarlo porque veían que era "una necesidad que estén todas" las áreas climatizadas.

El último paso que se ha dado en el proceso de adjudicación de este contrato se produjo el 6 de noviembre, día en el que se reunió en Mérida la mesa de contratación y acordó proponer al órgano de contratación la adjudicación de la obra a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U. por un importe de 1.007.305,21 euros sin incluir el IVA, aunque el valor por el que se licitó fue de 1.176.352,24 euros. Según ha conocido este diario, la empresa ha aportado toda la documentación necesaria y la firma del contrato podría ser cuestión de días.

El margen que se maneja entre este punto administrativo y el inicio de las obras es de algo más de un mes, por lo que las intervenciones en la residencia de La Granadilla comenzarían en enero de 2026. El plazo de ejecución de estas obras sería de seis meses.

Además, de manera simultánea, ya está en proceso de redacción el proyecto de reforma integral del edificio principal y la culminación del inmueble anexo con el que se ampliaría la capacidad con 50 habitaciones más. Esta obra tendrá una dotación presupuestaria de unos 12,5 millones de euros y un plazo de ejecución de tres años.