Récord del presupuesto de la Diputación de Badajoz para 2026: más de 356 millones de euros

En tiempo y forma, la Diputación de Badajoz aprobará este jueves en un pleno extraordinario sus presupuestos de 2026 para que entren en vigor con la llegada del nuevo año. Lo hará con unas cuentas que vuelven a batir récords: 356,2 millones de presupuesto consolidado, que es el que incluye las aportaciones a los consorcios y a los organismos autónomos (se llevan 34,7 millones) y que suponen un incremento de 20 millones sobre el presupuesto del año en curso.

Para Raquel del Puerto serán sus primeros presupuestos como presidenta de la diputación, puesto que asumió el pasado mes de junio, tras la renuncia del también socialista Miguel Ángel Gallardo para ocupar un escaño en la Asamblea de Extremadura. A diferencia de su predecesor, Del Puerto explicó el contenido en Badajoz, en la sala de prensa de la institución provincial, pues su predecesor tenía por costumbre hacerlo en localidades de la provincia donde se trasladaba el grupo de gobierno a debatir las cuentas. Esta vez se ha hecho también así. Viajaron en octubre a Segura de León, pero se han presentado en la sede del organismo provincial. La presidenta compareció acompañada de la diputada de Economía, Carmen Yáñez, y el nuevo director del área, Fernando Blanco.

Los primeros concertados con los sindicatos Los presupuestos que la diputación ha preparado para 2026 son producto de la «escucha activa» que, según defendió su presidenta, se viene manteniendo todo el año con los alcaldes y que «por primera vez» se ha trasladado a los agentes sociales. Raquel del Puerto explicó que en 2026 se va a consolidar el acuerdo entre la Diputación de Badajoz y las organizaciones sindicales para la revisión en la Relación de los Puestos de Trabajo, a efecto de adecuarlos a las circunstancias actuales en las que se desempeñan y cuyo ámbito de aplicación se extiende tanto al personal funcionario, como al laboral. También para la evaluación del desempeño y la carrera profesional desde junio de 2024, con una nueva reglamentación que prevé la implantación de los niveles 3 y 4 en 2024 y 2025 respectivamente. Esta «escucha activa» con los alcaldes de la provincia que, según la presidenta de la diputación, sostiene las cuentas de 2026, justifica la decisión de no incluir para 2026 una partida específica para los presupuestos participativos, cuyo destino decidían las comarcas con un proceso de votación. Además, se tienen que desarrollar los 9 programas Edil que en 2026 tienen que estar ejecutados un 20% «y es importante que destinemos los recursos humanos y económicos».En 2024 se acometieron 25 proyectos con más de 2,6 millones de euros del presupuesto participativo.

Los tres ejes de la acción de gobierno seguirán siendo el gobierno corporativo y los servicios públicos básicos para los municipios (90 millones, frente a los 88 de 2025); la vertebración territorial y la lucha contra la despoblación (176,2 millones, frente 169,8 de este año) y la cohesión social, con 55,1 millones en lugar de 46,8.

Por áreas, una en las que más crecen los presupuestos es la de Formación y Capacitación para el Empleo, que pasa de 13 a 19 millones, para articular políticas de empleo y emprendimiento como herramientas para generar oportunidades en el mundo rural y luchar contra la despoblación. De esta forma, el Plan de Empleo y Formación se dota con 7,1 millones de euros para ayuntamientos y entidades locales.

Nueva oficina de alcaldes

En la de Presidencia y Relaciones Institucionales, destaca la puesta en marcha de la nueva Oficina para Alcaldes y Alcaldesas, que centrará el asesoramiento y asistencia municipal. Como novedad, se incluye la organización del Congreso Nacional de Reservas de la Biosfera Española.

El área de Economía Sostenible, Contratación Estratégica y Patrimonio incluye las transferencias internas a sus organismos autónomos y consorcios que, como ya se ha mencionado, asciende a 34,7 millones (este año eran 33,1). En concreto, al Cepei son 23,2 millones; le sigue Promedio con 6,6 millones, para asumir la subida de costes de los servicios sin necesidad de tener que incrementar las tasas, subrayó la presidenta.

El presupuesto del área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio vuelve a ser el más grueso, con 75,8 millones, para inversiones y obras en la provincia. La cuantía de este año ha sido de 68,7 millones. La diferencia se debe a los 20,9 millones para infraestructuras viarias, frente a los 16,3 de 2025. Además, dentro de este área se recoge una partida de más de 1 millón de euros para poner en marcha los proyectos Edil, de los que la diputación recibirá 44,5 millones para financiar 9 planes de los 11 que solicitó. También se incluyen planes novedosos, como el de ‘Murales municipales’ para potenciar el atractivo turístico. A Desarrollo Rural se destinan 5,7 millones (2 más) y 1,2 para comercio y apoyo empresarial. Una apuesta importante es la Innovación y la Administración Digital, un área con 15,8 millones, para liderar la implantación de la Administración electrónica e impulsar proyectos de digitalización, como el de ‘Badajoz Provincia destino turístico en red’. También el plan de inversiones de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo municipales (1 millón de euros con el objetivo de llegar a 10 y 14 hasta 2027) y la ejecución de un huerto astronómico. Igualdad contará con 2,5 millones y Cultura, Deportes, Juventud y Bienestar Social se dota de 31,2 millones.

Menor aportación de la Junta

Buena parte de los ingresos (el 65%) procede del sistema de financiación local, 207.954.000 euros; mientras que los recursos propios suponen 76,4 millones. Las transferencias finalistas superan los 37 millones (4 millones más que este año), porque se incorpora el remanente de tesorería afectado y la aportación del Estado pasa de 1,9 millones a 7,5 para 2026, así como la transferencia de la Unión Europea, que crece de 4,9 a 7,21 millones. Del Puerto mencionó que estos incrementos «compensan» la menor aportación de la Junta, que ha pasado de 10,8 millones a 3,7 millones. Según Fernando Blanco, esta «caída» se debe a que hay proyectos de Promedio que terminan y la aportación para el contenedor marrón se reduce, así como los planes de sostenibilidad turística que se han ejecutado, aunque parte se incorporan como remanente afectado.