Badajoz cambia el gran árbol de Navidad por una guirnalda de luces y un photocall gigantes

La plaza de España de Badajoz no estará iluminada por un gran árbol de Navidad como era habitual en los últimos años durante estas fiestas. El ayuntamiento ha decidido renovar la decoración de este espacio y, en su lugar, instalará una guirnalda de luces led y un photocall gigantes, para que los vecinos y visitantes puedan inmortalizar sus estampas más navideñas como hacían junto al árbol.

Aún no se conocen todos los detalles de la nueva ornamentación de la plaza de España, de la que informará el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca la próxima semana, cuando presente la programación navideña, pero sí que el photocall tendrá varios metros de altura y estará decorado con motivos navideños para convertirse en foco de atención de pequeños y mayores. Habrá que esperar a que comience el montaje para hacerse una idea más clara de la flamante decoración.

Este martes por la mañana ya había una gran grúa realizando algunos trabajos previos.

La gran guirnalda de luces led colgará desde la fachada de la catedral de Badajoz. El ayuntamiento cuenta con el permiso y colaboración del cabildo catedralicio y también con la autorización de la Dirección General de Patrimonio, al tratarse de un edificio histórico con la máxima protección.

La inauguración del alumbrado navideño tendrá lugar el próximo 28 de noviembre por la tarde, en la plaza de España, bajo la nueva guirnalda de luces led y junto al photocall gigante.

Aún no se han instalado todo el alumbrado de Navidad. De hecho, este miércoles por la mañana ha comenzado a colocarse el de la fachada del ayuntamiento.

Un trabajador coloca el alumbrado navideño en la fachada del Ayuntamiento de Badajoz, este martes. / S. GARCÍA

El mismo día del encendido se inaugurará el mercado navideño del paseo de San Francisco, donde los puestos ya se están montando. Este año, como novedad, habrá otro en la plaza Alta, pero todavía no se ha concretado la fecha de apertura.