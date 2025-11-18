Beatriz Biedma, única candidata a jueza decana de Badajoz

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, será con toda probabilidad la nueva jueza decana de Badajoz. La magistrada instructora del conocido como ‘caso David Sánchez’ ha sido la única que ha presentado candidatura, según han confirmado fuentes judiciales.

El plazo para optar a este cargo terminó este martes, un día antes de que se celebren las elecciones, previstas para hoy miércoles. Como ya informó este diario, las votaciones son secretas y tienen derecho a depositar su voto en la urna los jueces titulares (en Badajoz hay 25) y los de adscripción territorial que realicen funciones de sustitución, no los que están designados como refuerzo.

La Junta de Gobierno para las elecciones está convocada a la una de la tarde. La presidirá el juez decano en funciones, Ángel Dionisio Estévez, y ejercerá como secretario el más joven. Aunque solo haya una candidatura, el proceso se desarrolla de votaciones se desarrolla igualmente.

Tras el recuento de los votos, se tiene que redactar un acta, que se remite al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la presidencia el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). El primero debe dar el visto bueno y ordenar que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Al día siguiente de su publicación, será la toma de posesión. El mandato es por cuatro años.

Beatriz Biedma ejerce como jueza en Extremadura desde hace dos décadas. Pasó por los juzgados de Valencia de Alcántara y Almendralejo antes de ser ascendida, en 2011, a magistrada, cuando obtuvo la plaza como titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, al frente del que continúa en la actualidad.

El puesto de jueza decana es institucional, por lo que lo compaginará con su tarea jurisdiccional. El cargo lo había ocupado desde el año 2008 Emilio García-Cancho Murillo, que cesó el pasado 30 de septiembre para tomar posesión como nuevo presidente de la Audiencia de Badajoz.