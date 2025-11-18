Comienza la retirada de los viejos toldos de la calle San Juan de Badajoz

La calle San Juan de Badajoz se verá libre de los viejos toldos que la cubren en un par de días. Es el tiempo que calcula la empresa Arcoiris TT Suministros que tardará en retirar las lonas. Los trabajos han comenzado este miércoles.

El Ayuntamiento de Badajoz anunció en abril de 2023 que se retirarían estos toldos por su mal estado y que lo haría cuando tuviera disponibilidad presupuestaria. La financiación llegó a través de una subvención de la Junta de Extremadura de 654.000 euros para revitalizar el pequeño comercio. De estos fondos, 120.000 euros se destinaron a la adquisición de toldos, un contrato que incluía quitar los de San Juan.

Estos toldos se colocaron en el año 2008 a iniciativa de la Asociación de Empresarios del Casco Antiguo (Aecab) para el Centro Comercial Abierto. Cuando se instalaron, hubo vecinos que se quejaron porque quitaban luz a una calle que es sombría. Su deterioro se ha ido agravando con el paso del tiempo y colectivos como la Asociación Cívica han denunciado en repetidas ocasiones la situación en la que se encuentran: con telas rasgadas, sucias y descolgadas, que daban a esta calle del centro histórico una imagen de "abandono".

De momento, no se van a colocar nuevos toldos en San Juan, según han confirmado fuentes municipales.

Sí se van a instalar, pero de quita y pon, en la calle Menacho y su entorno, para crear "islas de sombra" con el objetivo de hacer más agradable el tránsito de los clientes en esta área comercial del centro de la ciudad. La intención, según explicó en su día el concejal de Comercio, Eladio Buzo, es que los toldos permanezcan de mayo a octubre, los meses de más calor, y que se retiren durante el invierno.

El ayuntamiento ha adquirido 616 metros cuadrados de toldos que instalará en distintas ubicaciones que, según señaló Buzo hace algunos meses, aún se tenían que determinar y consensuar con los comerciantes.