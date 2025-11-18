Confirmado: el nuevo McDonalds de Badajoz estará junto a El Corte Inglés y creará 30 empleos
La franquicia ya ha instalado el rótulo con su nombre aunque se desconoce aún la fecha de apertura
Se trataba de un secreto a voces pero ya es oficial. Tras varios meses de especulaciones, este diario ha podido confirmar que el negocio que ocupará el local del antiguo Sfera de Enrique Segura Otaño, junto a El Corte Inglés, es un McDonald's.
La cadena prepara su nuevo desembarco en la ciudad en pleno corazón comercial de Badajoz. La elección del emplazamiento, largamente comentada desde el verano, sitúa al gigante estadounidense de la comida rápida en una de las zonas de mayor afluencia peatonal y actividad económica del centro.
El local, cuadrado y con grandes cristaleras, se convierte en el espacio perfecto para trabajadores y comensales. Es ampliamente conocido por los pacenses ya que hasta este verano albergaba una tienda de Sfera. Su cierre dio pie a especular con la llegada de esta multinacional alimentaria.
Buscan empleados y está en el registro mercantil
Es ahora, en noviembre, cuando se hace oficial esta apertura, la cuarta de la cadena en la ciudad. El negocio ya está inscrito en el registro mercantil y, además, están buscando personal para trabajar en el restaurante. 30 serán los nuevos puestos de trabajo que se crearán.
Además, hoy se han podido ver varios carteles con el nombre de la franquicia ya instalados.
La apertura, que todavía no tiene fecha oficial, se perfila como uno de los estrenos comerciales más destacados del invierno. Mientras tanto, la expectación entre los vecinos crece, ante lo que muchos ya consideran un movimiento que reforzará la vitalidad del centro de la ciudad.
