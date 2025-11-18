Directora de un documental sobre violencia vicaria en Badajoz: "Un maltratador nunca será un buen padre"

Badajoz ha proyectado esta tarde en el teatro López de Ayala un documental que aborda la violencia vicaria, un tipo de violencia de género en la que los hijos son utilizados como instrumento para causar daño a la madre. La directora del filme, la actriz María Bestar, explica a este diario que su motivación surge de una experiencia personal como víctima: “Todo empezó con un cortometraje que se llama No estás loca. Lo estuve llevando por toda España y me di cuenta de que la gente desconocía completamente lo que estaba sucediendo. Por eso decidí rodar un documental más extenso, un recorrido por toda la península con más de 40 víctimas, técnicos y profesionales que explican desde el inicio hasta el final lo que es la violencia vicaria”.

María subraya que el objetivo de la película es doble: visibilizar la problemática y enseñar a la sociedad a identificar las señales de alerta antes de que se produzcan finales trágicos. “Solemos conocer los finales, pero no las señales previas. Si se identifican, se pueden evitar”, afirma.

Entre los testimonios recogidos, la directora destaca especialmente los de los niños: “Todos son terribles, pero el sufrimiento de los niños me marca especialmente. Son los más inocentes y los que pagan las consecuencias de esta barbaridad. Y nadie los escucha, aunque ellos se dan cuenta de todo. Hay que escucharlos”.

Salir a la calle

El mensaje central que María quiere transmitir con este documental es contundente: “Como sociedad todos podemos hacer algo. No puede ser que estemos callados mientras 1.336 mujeres y 65 niños han sido asesinados. Todos salimos a las calles con los asesinatos de ETA o con casos como La Manada, ¿por qué no reaccionamos ante esto? Es una denuncia de que el sistema no funciona”.

En este sentido, la directora enfatiza la importancia de no normalizar la violencia: “Si las víctimas saben que serán escuchadas y comprendidas, denunciarán más y podremos protegerlas mejor. La vicaria utiliza a los hijos para hacer daño a la madre, con el último objetivo de asesinarlos. Proteger a los niños debe ser una prioridad y actualmente no lo es” -dice- y recuerda una frase que sintetiza el mensaje del documental: “Un maltratador no puede ser un buen padre, ni una buena persona. Por tanto, no deberían tener custodia ni visitas con los niños, porque les pones en peligro”.

El testimonio de una víctima

Entre el público asistente se encuentra Mari Cruz Parejo, de Don Benito, quien comparte su experiencia como víctima: “Conocí a María en un congreso con otras mujeres en situaciones similares y me di cuenta de que lo que yo pasaba también le ocurría a muchas otras madres. El documental refleja que no estás loca, no te lo inventas. Me dio fuerza para luchar por mí y por otras mujeres que no se atreven a dar la cara”.

Mari Cruz lamenta que, incluso tras denunciar en 2020, la lucha por la protección de sus hijos continúa: “Los niños son conscientes de todo, aunque a veces creemos que no. Tienen recuerdos de violencia desde muy pequeños y llegan a normalizarla. Es devastador ver cómo interiorizan que las discusiones y los gritos son normales, e incluso pueden interpretar las correcciones severas como muestras de cariño. Los niños deberían ser felices y estar rodeados de amor y risas”, cuenta.

Mari Cruz Parejo, víctima de violencia vicaria en Badajoz. / Santi García

Aunque Mari Cruz no participa directamente en el documental, sí colabora en otras actividades para visibilizar su situación y la de otras víctimas. “Si alguien se siente identificado con lo que ve en la película, que pida ayuda. Esto no es lo normal, aunque muchas lo tengan interiorizado”, añade.

Cartel promocional del documental 'No estás Loca. La verdad sobre la violencia vicaria'. / Cedida

La película documental “No estás loca: la verdad sobre la violencia vicaria”, se ha estrenado en la ciudad para sensibilizar y ofrecer una herramienta de denuncia y prevención ante una forma de violencia que muchas veces pasa desapercibida y ha servido como cierre de las actividades organizadas durante dos días por la Asociación feminista Mujeres libres–Mujeres en paz, en las que ha participado un centenar de personas del ámbito educativo, sanitario y social.