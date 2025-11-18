"Dos pastillas me mantienen viva", el testimonio de una mujer de Badajoz que sobrevive a un tumor inoperable

Patricia Risco, de Badajoz, tenía 51 años cuando recibió un diagnóstico que rompió todos sus esquemas. Adenocarcinoma de pulmón no microcítico, estadio 4B. Metástasis en la cabeza, los huesos y los ganglios. Inoperable. Incurable.

Los tratamientos convencionales le ofrecían una esperanza de vida de apenas cuatro meses. “Es un segundo se te viene el mundo encima”, recuerda tres años después.

Hoy Patricia puede contar su historia gracias a una medicación dirigida específicamente a tumores con células ALK, una alteración genética poco frecuente pero tratable. “Vivo gracias a dos pastillitas que tomo al día”, resume sin rodeos. Dos comprimidos que mantienen controlado el tumor y le permiten seguir adelante: “El peligro sigue ahí. Intento no vivir con miedo, pero convivo con él”.

Los efectos secundarios son la parte más dura. El tratamiento le afecta al sistema nervioso: desorientación, deterioro cognitivo, problemas de memoria y descoordinación. Pero lo peor, dice, son las alucinaciones. “No puedo caminar sola en la oscuridad ni quedarme sola en casa porque veo personas que no existen. Es algo que me horroriza”. Tras varios ajustes, los oncólogos han logrado reducir la dosis para limitar esas visiones sin dejar de frenar el avance del tumor.

Deportista, sana, sin hábitos de riesgo y nunca fumadora, asegura que jamás imaginó algo así. El día que su cuerpo falló por primera vez lo recuerda como uno de los peores de su vida: “De regreso a casa, en el coche, era como si mi cerebro no mandara órdenes. Me costó muchísimo llegar. No había tenido ningún síntoma antes”. Aquel fue el inicio de un largo camino y defiende que su historia demuestra que el cáncer de pulmón no afecta solo a fumadores. “A mí me pasó siendo una persona sana. Esto le puede ocurrir a cualquiera. Por eso reivindico la importancia de las pruebas, de cogerlo a tiempo”.

El apoyo psicológico ha sido clave

La terapia con la oncóloga y la psicóloga de la Asociación Oncológica Extremeña, explica, le ha enseñado a vivir de otra manera. Agradece también la profesionalidad del doctor Ignacio Delgado y la doctora Verónica Serrano, del Hospital Universitario de Badajoz. “Un diagnóstico no define una vida. Me dieron cuatro meses y aquí llevo tres años. Convivo con el cáncer y se puede ser feliz cuando aprendes a aceptarlo”.

«Un fármaco me ayuda a estar viva, pero las ganas de luchar las pongo yo» Patricia Risco — Paciente oncológica

Ayer, en el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, Patricia no quiso celebrar nada, pero sí reivindicar. “Es un día para concienciar. Para recordar que la detección precoz es vital y que el cáncer cambia la perspectiva, pero no te arrebata la posibilidad de vivir”, de hecho a ella un fármaco la mantiene viva, pero “las ganas de luchar las pongo yo”, indica.

“El cáncer me ha enseñado a vivir”

Le apasiona caminar y su logro más reciente ha sido subir al pico más alto de Extremadura, el Calvitero, en el Valle del Ambroz. “Me emocioné cuando llegué arriba. Pasito a pasito lo conseguí. Y así es mi vida ahora: pasito a pasito sigo viva”. Quiere que su relato ayude a otros: “Es posible vivir con un tumor. Se vive distinto, pero se vive. El cáncer me ha enseñado a valorar muchísimo más la vida”.

Proyecto Cassandra

En paralelo al testimonio de pacientes como Patricia, la Asociación Oncológica Extremeña ha informado este lunes, en la sede del Colegio de Médicos, del denominado 'Proyecto Cassandra', un programa piloto de cribado precoz del cáncer de pulmón y de apoyo para dejar de fumar que ya está dando sus primeros pasos.

El objetivo es claro: detectar la enfermedad antes de que sea demasiado tarde. El cáncer de pulmón sigue siendo una de las principales causas de muerte por cáncer y, en la mayoría de los casos, se diagnostica en fases avanzadas. “Cuanto antes se detecta, más opciones hay de salvar vidas”, recalca la asociación.

El programa está dirigido a personas mayores de 40 años, fumadoras, exfumadoras o quienes deseen participar voluntariamente después de conocer toda la información. El proceso comienza con una entrevista inicial sobre historia clínica y hábitos tabáquicos. Después se realiza un TAC de tórax de baja dosis, una prueba rápida, indolora y con mínima radiación. Las imágenes son evaluadas por radiólogos con apoyo de inteligencia artificial, una herramienta que aumenta la precisión en la detección de nódulos y alteraciones tempranas.

Cassandra se pondrá en marcha en Extremadura una vez que supere la fase de prueba. La AOEX se encargará de informar, acompañar y apoyar a pacientes y familiares durante todo el proceso, además de fomentar charlas de prevención y deshabituación tabáquica. “Queremos animar a las personas fumadoras o exfumadoras a consultar con su médico y a participar. Detectarlo precozmente salva vidas”, subraya la presidenta de la asociación, Isabel Rolán.

Cáncer de pulmón y tabaco, dos conceptos inseparables

Emilio Salguero, médico de familia y responsable del Grupo de Abordaje del Tabaquismo de la Sociedad Extremeña de Medicina Familiar y Comunitaria, ha explicado que "si queremos reducir la enorme carga de muertes prematuras, sufrimiento y gasto sanitario que supone el cáncer de pulmón, debemos actuar sobre el tabaquismo cuanto antes".

Según el Instituto Nacional de Estadística, Extremadura está en el grupo de cabeza en muertes por cáncer de pulmón y EPOC, dos entidades que apenas existirían si no existiera el tabaco, si nadie fumase. Paralelamente, nuestra región lidera desde hace unos 15 años la prevalencia de tabaquismo en España. Donde más se fuma y donde más lentamente desciende esta prevalencia. "Hoy, más de un 20% de la población adulta fuma y cada año miles de jóvenes se inician en el consumo". Esto no ocurre por casualidad -ha dicho- "es el resultado de muchos años de inacción política, de distintos gobiernos y de distintos colores, que no han afrontado el principal problema de salud pública de los extremeños como lo que es; una prioridad".

"A día de hoy seguimos sin un Plan de Prevención y Abordaje del Tabaquismo. Todas las comunidades autónomas lo tienen, menos la nuestra", ha criticado.

Consecuencias sanitarias y económicas

El tabaquismo no solo causa la mayoría de los cánceres de pulmón: aumenta enormemente el riesgo de infarto, ictus, EPOC y de múltiples cánceres y según las palabras del doctor, "cada año más de 1.000 extremeños fallecen por enfermedades relacionadas con el tabaco. Ninguna enfermedad mata tanto en nuestra región", ha lamentado.

Por otro lado, "el coste económico es gigantesco": presión sobre centros sanitarios, incapacidades, pérdida de productividad, gasto en fármacos, estancias hospitalarias, quimioterapia, impacto en familias vulnerables, etc. La evidencia es unánime -asegura- invertir en prevenir el inicio del consumo y en ayudar a los que fuman a abandonar el consumo son, ahora mismo, las medidas más eficaces y rentables en la salud pública.