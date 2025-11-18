El taller de Renfe en Badajoz cumple cinco años como pieza clave del servicio ferroviario

En diciembre de 2020 se inauguró la base de mantenimiento de Renfe en Badajoz. Cinco años después de su puesta en marcha, se ha convertido en un pilar fundamental para la mejora del servicio ferroviario en Extremadura. “Con 243 servicios semanales en la línea de Extremadura, menos del 1,7 % de los trenes registra algún problema de material”, explica José Tomás Martín, gerente del área de mantenimiento centro de Renfe.

El taller de mantenimiento de Renfe en Badajoz es el único de toda Extremadura y garantiza que los trenes de la región circulen con las máximas garantías. En las instalaciones trabajan siete técnicos especializados en mecánica, electricidad, electrónica y neumática. Se realizan revisiones básicas, correctivas y exhaustivas. Además, los trenes de Extremadura cuentan con un sistema de monitorización que permite seguir el estado de los equipos y anticipar posibles incidencias antes de que afecten al servicio.

Disponer de una base de tal magnitud en la región, ha permitido dar un salto cualitativo. Juan Antonio Cáceres es técnico de mantenimiento y cuando se inauguró el taller ya trabajaba en el servicio ferroviario. “Antes de que se construyera la base, los trenes tenían que ir a Madrid para casi cualquier intervención. Ahora hacemos aquí revisiones cada 6.500 kilómetros y la mayoría son correctivos”, aclara. Los desplazamientos se hacían a la base de Renfe en Cerro Negro, Madrid. Antes de que existiera el taller, también operaban con una furgoneta que cubría incidencias por toda Extremadura.

Para Martín, el balance de estos cinco años es “muy positivo”. “La base ha sido determinante para reducir el número de incidencias y aumentar la fiabilidad del servicio”, afirma. Además, asegura que el rendimiento del taller ha contribuido a cambiar la percepción de los viajeros, que ahora identifican el tren como una alternativa “moderna, fiable y eficiente”.

Inspecciones con la frecuencia adecuada

“Se ha producido un aumento de la fiabilidad muy importante en los últimos cinco años debido a dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, a la sustitución de los trenes anteriores por otros de la serie 599, que son los más modernos de la flota de material diésel de Renfe, y, en segundo lugar, gracias a la posibilidad de inspeccionar los trenes con la frecuencia adecuada”, asegura José Tomás.

La operadora ferroviaria tiene asignados un total de 17 trenes en la región. Todos ellos se revisan en el taller, “más alguno puntual que preste servicio desde otros ámbitos”, detalla Martín. “Diariamente se intervienen entre dos y tres trenes, lo que supone alrededor de un millar de operaciones al año”, indica.

“En los últimos treinta días no se ha producido ninguna supresión por problemas en los trenes”, sostiene José Tomás.

El seguimiento en tiempo real de los trenes ha sido una de las claves de la mejoría. El sistema permite detectar anomalías durante el trayecto, asistir al maquinista si es necesario y preparar la reparación incluso antes de que el vehículo entre al taller. Este modelo “ha contribuido a los resultados actuales”, asegura Martín.

Más allá de las revisiones rutinarias, desde la nave de mantenimiento indican que algunas de las averías más comunes poco tienen que ver con el estado del tren. “En muchos tramos las vías no están valladas. Hay arrollamientos de animales, golpes, objetos… factores externos que no controlamos y que dan mucho trabajo”, comenta Juan Antonio. También afectan obras, cortes en la vía o retrasos por problemas debidos a compañías distintas a Renfe.

Renfe prevé adaptar la base para poder asumir el mantenimiento de los nuevos trenes que lleguen a la región, seguir incorporando medios y continuar formando y reforzando la plantilla para ofrecer el mejor servicio posible. “El proyecto está consolidado, pero habrá que seguir evolucionando, y no descartamos que en algún momento sea necesario ampliar también las instalaciones”, apunta el jefe del área de mantenimiento de Renfe.