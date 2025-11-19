Educación investiga un posible caso de acoso escolar en el IES Ciudad Jardín de Badajoz

La consejería de Educación de la Junta de Extremadura investiga un posible nuevo caso de acoso escolar en Badajoz.

Este se ha detectado en el IES Ciudad Jardín. Según ha podido saber este diario, la dirección del centro inició las medidas necesarias al tener conocimiento de lo que podría estar ocurriendo, poniéndolo rápidamente en conocimiento de Educación.

La Junta de Extremadura, por su parte, confirma que el caso está en manos de la Inspección. También que el protocolo de acoso está en marcha y que un menor del centro tiene abierto un expediente disciplinario en cumplimiento del Decreto 50/2007.

El equipo directivo del centro asegura que, hasta esclarecer los hechos, se han puesto en marcha las medidas pertinentes. Aun así, insisten en mandar un mensaje tranquilizador a las familias de su comunidad educativa hasta que la autoridad competente concluya si realmente se trata de un caso de acoso escolar.

Medidas contra el acoso escolar

Desde el centro escolar insisten en que los protocolos se están siguiendo al pie de la letra, así como en la importancia que le dan en el centro a este tipo de violencia. Hace escasos días han tenido charlas en las que se ha tratado el tema. "Nuestra prioridad es proteger a nuestros niños y niñas y a nuestro personal", aseguran.

Segunda investigación pública en menos de un mes

Esta investigación es la segunda que se hace pública en menos de un mes. El pasado 28 de febrero, una madre denunciaba que su hijo, con trastorno del espectro autista, sufría bullying en el IES Cristo del Rosario de Zafra. Según relatan familiares y vecinos de la víctima, "sufre agresiones, insultos y humillaciones por parte de otros estudiantes". Su madre señala que esto le genera "una sensación de miedo" que está afectando a su bienestar emocional y a su asistencia al centro.

Ambos casos están siendo investigados y tienen en marcha los protocolos de actuación pertinentes.