El escaparate más comentado de Badajoz: una Virgen de tamaño natural irrumpe en El Faro

El centro comercial El Faro vive desde hace unos días una escena poco habitual: una Virgen María de tamaño natural, vestida de luto y expuesta como pieza central de un escaparate.

El responsable es Luis Fernández, propietario de El Armario de Papy, la tienda de moda y artículos cofrades que se ha convertido en protagonista por su arriesgada y llamativa iniciativa.

Todo lujo de detalles

Fernández describe el montaje como "un gran altar dedicado a María", presidido por una talla obra de Juan Manuel Montaño, ataviada "con saya negra y encaje en plata, símbolo de duelo y recuerdo a los fieles difuntos". A sus pies, explica, se encuentra "mi Niño Jesús de Martínez Montañés vestido de terciopelo negro, totalmente bordado, con nuevas potencias doradas, réplica del Señor del Gran Poder". El conjunto lo completan "cortinas de terciopelo burdeos, espejo y peana en pan de oro, columnas de mármol, columnas de bronce y cuatro candelabros también en bronce".

El escaparate, que ocupa un tramo del pasillo principal del centro comercial, no deja indiferente. Y su creador lo sabe: "La gente no está acostumbrada a ver una Virgen tan de cerca. Para muchos es respeto y sorpresa a la vez".

"Esto no se ve en ningún sitio"

Fernández, autónomo y ajeno a franquicias o grandes marcas, asegura que su propuesta es pionera: "Los centros comerciales se mueven con franquicias. Yo soy autónomo y aquí no se ve algo así en ningún sitio. Es una cosa pionera", afirma.

Cuenta que empezó con un escaparate dedicado a la Esperanza de Triana, "porque soy hermano desde hace años", y que desde entonces sus montajes han ido ganando seguimiento: "A raíz de aquello la gente empezó a hablar, a dar buenas opiniones… hay de todo, claro, pero la mayoría son buenas".

El éxito le llevó a vender artículos cofrades: incienso, pulseras o detalles religiosos. Y destaca que muchos visitantes de El Faro acuden expresamente a ver el escaparate, aunque eso no implique más ventas de ropa: "Ven la Virgen y compran artículos cofrades, pero no más bolsos o ropa. Para mí los escaparates no son dinero; lo que saco lo invierto en hacer petaladas para las procesiones de Semana Santa". Una petalada supone lanzar miles de pétalos desde un balcón a los pasos mientras van procesionando.

Normalmente este tipo de acciones en la ciudad parten de las hermandades, sin embargo, Luis Fernández ha realizado este mismo año una a la patrona de Badajoz, la Soledad cuando volvió a su ermita tras la novena que se celebró en septiembre. Este empresario adquirió más de 4.500 claveles los deshizo junto a su equipo y los lanzaron desde La Giralda. Lo pudo desarrollar gracias a lo vendido en productos cofrades. Con la incorporación de la talla mariana cree que pueden incrementarse las ventas de estos objetos.

Una talla "espectacular", rescatada de un trastero

Fernández cuenta que la Virgen expuesta tiene historia propia ligada a su familia: "La talla la tenía guardada un familiar mío en un trastero. Me la ofreció para ponerla en el escaparate y no me lo pensé. No está bendecida, pero es un espectáculo de Virgen".

Luis Fernández, propietario de El Armario de Papy, delante del llamativo escaparate. / J. H.

Asegura además que numerosos miembros de hermandades se han acercado para felicitarle: "Han venido hermanos mayores y fundadores de hermandades a darme la enhorabuena. Me dicen ‘ole tú con cómo está la cosa religiosa y política’. Saben que en redes tengo repercusión buena y mala, pero yo lo tengo claro: si no te gusta un escaparate, no entras, suficiente".

Opiniones para todos los gustos

Entre los visitantes, la iniciativa genera asombro, emoción y, también, alguna crítica. Raquel Fernández, de Mérida, lo valora muy positivamente: "Me encanta la Semana Santa y esto me parece muy original. No está visto y queda súper bien".

Raquel Fernández, visitante de Mérida, delante del escaparate de El Armario de Papy. / J. H.

Juana Antonio es de Badajoz, pero no había visto antes este escaparate. Se quedó impresionada: "Es la primera vez que veo una Virgen en un escaparate. Me parece fenomenal. Mi hija me dijo: ‘mira mamá, la Virgen’, y me quedé alucinada". Su hija Eva coincide: "¿No dicen que somos muy abiertos? ¿Por qué no se va a poder poner un escaparate así? A los creyentes nos gusta".

Eva y su madre, Juana Antonio, observan la Virgen de Juan Manuel Montaño en el escaparate de El Faro. / J. H.

Incluso quien no es creyente reconoce el atractivo de la propuesta. Soraya P., dependienta de un local cercano, afirma: "Soy atea, pero respeto a quienes creen y esto me parece buena idea. Atrae a clientes porque no suele verse en centros comerciales. Llama mucho la atención". No todos están convencidos. A Sergio Romero no le gusta: "Habrá gente a la que sí, pero a mí no", mientras que su pareja, Abril Hernández, cuestiona el momento: "En Semana Santa quizá, pero a las puertas de la Navidad no lo entiendo".

Próximos pasos

Aunque una exposición de estas características no es barata, Fernández la mantendrá aún un tiempo: "Montar esto no es gratis, pero merece la pena", asegura. Asevera que no tiene otro hobby que este y que su vicio es comprar indumentaria y material del mundo cofrade.

Ya piensa en diciembre, cuando la Virgen "irá vestida de hebrea". Y también pone su vista en la próxima Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional. Además de idear los cambios de escaparate, tiene el deseo de adornar parte de su barrio, San Roque, engalanando parte de la avenida Ricardo Carapeto al estilo de las grandes calles de Sevilla con guirnaldas de lado a lado y balconeras.

Mientras tanto, su escaparate sigue siendo uno de los lugares más fotografiados y comentados de El Faro. Y, guste o no, ya es imposible pasar por allí sin mirarlo.