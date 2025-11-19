Un incendio en una vivienda de San Vicente de Alcántara alarma a vecinos y bomberos

Los bomberos tuvieron que actuar anoche alrededor de las 22.00 horas en San Vicente de Alcántara para sofocar las llamas de un edificio de tres plantas.

Según fuentes oficiales, el origen de las llamas tuvo lugar en la primera planta del edificio y de ahí se extendió a los niveles superiores.

Al lugar de los hechos se dirigieron bomberos del Sepei de Cáceres (Valencia de Alcántara) y del Cpei de Badajoz (Alburquerque) gracias al convenio de colaboración establecido en la región de Extremadura. Al foco también se acercaron algunos voluntarios de San Vicente de Alcántara.

Para apagar el fuego de una manera eficiente se enviaron 2 camiones del parque de Valencia de Alcántara y otros dos del parque de Alburquerque, además de una ambulancia y servicios oficiales como patrullas de la Guardia Civil o la Policía Local.

Según fuentes oficiales también se envió un camión de bomberos desde Puebla de la Calzada, pero al recibir el aviso de que el foco estaba controlado se retiraron antes de llegar.

Una rápida intervención

Gracias a un óptimo reparto de trabajo por parte de los oficiales de bomberos, el fuego fue sofocado de una manera rápida y eficaz.

No hubo heridos, simplemente daños materiales. A pesar de haber tenido que intervenir en las tres plantas del edificio para extinguir y deshacer el humo, la primera ha sido la que más daños ha sufrido.

Finalmente, el incidente quedó en un susto que pudo controlarse a tiempo.