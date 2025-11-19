Llerena se viste de gala: la Navidad arranca el 29 de noviembre con un encendido mágico

El espíritu navideño inundará la histórica localidad de Llerena a partir del próximo 29 de noviembre. El tradicional encendido del alumbrado será el pistoletazo de salida para unas fiestas repletas de luz, colory una agenda cargada de actividades diseñadas por el Ayuntamiento de este municipio de la Campiña Sur Extremeña.

Llerena se perfila como una joya escondida, ofreciendo un ambiente acogedor y familiar para vivir la magia de la Navidad. Cada fin de semana será una oportunidad para disfrutar de la programación especial.

La Navidad comenzará oficialmente con el encendido del alumbrado el día 29 de noviembre en la Plaza de España. Este acto inaugural dará paso a días de ilusión, incluyendo talleres infantiles y un emotivo concierto de Navidad a cargo de la Escuela Municipal de Música de la localidad.

Mercado navideño y tradición artesanal

Uno de los platos fuertes llegará el fin de semana del 6 y 7 de diciembre con la celebración de un Mercado Navideño en la misma Plaza de España. Este mercado ofrecerá una variada exposición y venta de productos artesanales, contando con la participación de empresarios locales y de zonas cercanas. Será una ocasión perfecta para adquirir regalos únicos y llevarse un recuerdo de estas entrañables fechas.

La programación se completa con citas para todos los públicos:

Zambombá navideña: La Hermandad de Nuestro Padre Jesús el Nazareno organizará una gran Zambombá el 20 de diciembre, llenando las calles con la música tradicional de la época.

Actividades deportivas: Los amantes del deporte podrán saciar su adrenalina en la popular Carrera de la Paletilla y la IV Marcha Navideña.

Ilusión infantil: La guinda del pastel para los más pequeños será la visita del Cartero Real, encargado de recoger todas las cartas y deseos para asegurar que lleguen a tiempo a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.