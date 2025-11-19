El nuevo mercado de abastos de Villanueva ya roza alrededor del 75% de ocupación

El nuevo mercado de abastos de Villanueva de la Serena encara su puesta en marcha con una alta demanda entre los profesionales del comercio local. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 20 de los 26 puestos ofertados han sido solicitados, lo que supone una ocupación cercana al 75%. Para el concejal de Comercio, David Díaz, este resultado confirma el interés que genera el proyecto y marca “un excelente punto de partida” para su apertura.

En total se ofertaron 18 lotes para la instalación de negocios en los distintos módulos del mercado, de los que 12 han sido licitados. Las actividades previstas son variadas y abarcan desde pescaderías y fruterías hasta ultramarinos, panaderías, pastelerías, floristerías, tiendas de frutos secos y diferentes puestos de charcutería y carnicería. Según Díaz, esta diversidad permitirá configurar un espacio “moderno, atractivo y funcional”, pensado para convertirse en el “tractor del comercio del centro de Villanueva”.

Tras la reunión de la mesa de contratación, los licitantes se encuentran ahora en el periodo de presentación de documentación obligatoria. Una vez concluya este trámite, el Ayuntamiento podrá formalizar la adjudicación definitiva de los puestos.

Los seis lotes que han quedado vacantes podrán salir nuevamente a licitación en las mismas condiciones, aunque mediante un procedimiento más ágil para facilitar la entrada de nuevos emprendedores. De forma paralela, el equipo de gobierno trabaja ya en un nuevo pliego que permitirá ampliar las posibilidades de acceso y flexibilizar los requisitos, con el objetivo de completar la ocupación total del mercado.

Oferta del recinto

Además de los puestos tradicionales de alimentación y comercio especializado, el Ayuntamiento ultima los pliegos para los espacios de hostelería, que se licitarán próximamente y que completarán la oferta del recinto. Díaz anima a todas las personas interesadas en emprender en este mercado a informarse en la concejalía de Comercio sobre las distintas opciones disponibles.

El concejal subraya que el equipo de Gobierno está “muy satisfecho” con el resultado del proceso, que considera un impulso decisivo para convertir el nuevo mercado de abastos en un referente comercial y social para la ciudad.