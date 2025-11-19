Viajar a Canarias desde Badajoz nunca había salido tan barato: Binter lanza billetes desde 80 euros

Binter ha puesto en marcha su nueva promoción ‘Flight Friday’, una campaña con billetes a precios reducidos para viajar entre Badajoz y Canarias desde el 12 de enero hasta el 31 de marzo de 2026. Hasta el próximo 1 de diciembre, los pasajeros podrán comprar vuelos desde 80 euros por trayecto, siempre que adquieran ida y vuelta.

La compañía operará la conexión con el archipiélago cuatro veces por semana: los martes y sábados, vía Gran Canaria y los lunes y viernes, vía Tenerife (a partir de diciembre).

Una de las ventajas más destacadas es que Binter mantiene en esta ruta su sello característico: los pasajeros pueden volar a cualquier isla del Archipiélago sin coste adicional, gracias a los vuelos interinsulares de conexión gratuitos. La aerolínea realiza 220 trayectos diarios entre islas, lo que permite elegir libremente el destino final sin incremento en el precio.

Aviones nuevos con servicio incluido

Los vuelos se realizarán en los Embraer E195-E2, los reactores más silenciosos y eficientes de su categoría, con más espacio entre filas y sin asiento central.

El servicio a bordo incluye un aperitivo gourmet, sin suplementos para los viajeros.

Cómo reservar

Las personas que deseen aprovecharla pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: la página web de Binter, la app de la aerolínea, el teléfono 922/928 32 77 00 y agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.