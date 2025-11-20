Más de 600 recursos contra la tasa de basura se han presentado, de momento, en Badajoz

Desde hace un par de semanas se vienen formando colas en el vestíbulo del Ayuntamiento de Badajoz, de vecinos que acuden a registrar recursos contra la tasa de basura. Según los datos del concejal de Economía y Hacienda, Javier Gijón, se han presentado unos 600. No son pocos. Gijón achaca esta respuesta a la campaña puesta en marcha desde la Federación de Asociaciones de Vecinos, Facua y la plataforma de Núcleos Urbanos Secundarios (a la que ahora se ha sumado la organización de autónomos Opaex), que facilitan a los ciudadanos una reclamación tipo. A juicio del concejal, el escrito que se está registrando «no está correcto, pero el ciudadano está en su derecho de reclamar lo que crea conveniente».

Según el concejal «se están confundiendo conceptos y el ciudadano está actuando por impulso, porque ninguno queremos pagar la tasa». Si una vez rechazados sus recursos acuden al contencioso, Gijón insiste en que pueden acudir a los juzgados si así lo consideran. «Nosotros hemos aprobado una ordenanza, atados de pies y manos, conforme a lo que la ley nacional nos ha obligado, que no Europa, y nuestros métodos son perfectamente legales, a no ser que luego llegue el Tribunal Supremo y eche para atrás las ordenanzas de todo el país».

El concejal atiende a este diario para aclarar y explicar dudas y quejas que se están expandiendo en torno a este nuevo gravamen.

¿Estaba la nueva tasa incluida ya en el IBI?

Muchos vecinos de Badajoz siguen creyendo que el IBI ya incluía la tasa de basura y que, por tanto, van a duplicar el pago. En este punto, Gijón insiste en que la tasa que en su momento se incluyó en el IBI era para la retirada de la basura de las calles. «Ahora la que se ha empezado a cobrar es la nueva que se aprobó en 2022 por el Gobierno de España para la retirada, tratamiento y gestión de todos los residuos. Antes había un contenedor y ahora hay cuatro. Es una tasa distinta a la anterior. Efectivamente, en 1991 el tipo de IBI que había era del 0,65 y al incluirse la tasa de basura subió al 0,97. Pero ha ido bajando y está en un 0,72. Es decir, el efecto de la subida que se hizo en ese momento está totalmente anulado».

Añade que no lo dice él, sino la tesorera municipal, funcionaria habilitada nacional, que en las conclusiones de su informe señala que «Actualmente, no se está teniendo en cuenta el coste de la prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras en el IBI». Son palabras textuales. Con lo cual, según el concejal, debería quedar aclarado que «una cosa es la tasa tradicional y otra la que ha puesto ahora el ayuntamiento fruto de la ley nacional 7/2022».

Los últimos en pagarla

El responsable de Hacienda quiere también destacar, como ha venido haciendo su equipo, que el Ayuntamiento de Badajoz decidió apurar el plazo para implantar esta tasa, que era de 3 años desde la entrada en vigor de la ley. El último día era el 1 de abril de 2025. Aduce que otros ayuntamientos y diputaciones lo hicieron en su momento. Este retraso ha supuesto, según defiende, un ahorro de casi 25 millones de euros a los ciudadanos de Badajoz.

En cuanto al origen de la tasa, el concejal recuerda que procede de una directiva de la Unión Europea que «hace una regulación en 2022 y le dice a los Gobiernos miembros que tienen que actuar sobre el tratamiento y reciclaje de los residuos y les da un plazo de tres años máximo para adaptarse». El problema está, según el concejal, en que Europa da hasta 13 posibilidades «y en ninguna dice que hay que obligar a los ayuntamientos ni a las diputaciones a cobrar el servicio, tampoco el 100%». El Gobierno de España decidió que la manera de aplicarlo es «obligando a los ciudadanos a pagar, aunque no está en ninguno de los supuestos de la directiva europea». Gijón centra su crítica en que ha sido el Gobierno español, a través de su ley, el que ha obligado a todos los ayuntamientos y a las diputaciones que prestan este servicio a los pueblos más pequeños, a cobrar todo el coste del servicio a los ciudadanos. «Es una obligación». Recuerda que tanto la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura como el ayuntamiento pacense lo consideraron «una intromisión en la gestión las haciendas locales». Gijón defiende en que la ley nacional podría haber permitido cofinanciar este coste, de manera que no se imputase solo a los vecinos.

Otro defecto que según el concejal tiene la ley es que no regula el criterio por el que los ayuntamientos y las diputaciones tienen que cobrar este impuesto «para que todos los españoles seamos iguales». Apunta que ya avisaron los inspectores de Hacienda de que habría reclamaciones. «Si la ley hubiese establecido la manera de tributar, solo tendríamos que haber calculado el coste de nuestro servicio y aplicar la fórmula».

¿Por qué en función de la superficie y no de los empadronados?

El Ayuntamiento de Badajoz decidió establecer una parte fija y otra variable en función de la superficie de la vivienda o del local. Un criterio que muchos consideran injusto, pues a igual número de metros cuadrados, paga lo mismo una persona sola que una familia de varios miembros que, en teoría, producen más basura. Es uno de los principales argumentos de los recursos que se está presentando. Gijón explica que la ordenanza de Badajoz partía de las opciones que daba la ley. «Nosotros elegimos tener un importe fijo y otro variable, porque el coste del servicio es en su mayoría fijo y un pequeño porcentaje es variable». Manifiesta que otros ayuntamientos así lo han hecho, porque han considerado que es la opción «más justa». De hecho, apunta que ya hay sentencia que da la razón al de Algeciras. Otros han vinculado la tasa al consumo de agua o por el número de empadronados. Pero el concejal señala que si entra en juego el padrón puede haber viviendas con muchos empadronados porque la baja es voluntaria. En todo caso, pone el acento en que «no hay ni un solo indicador ni un solo informe ni un solo cálculo que se haya puesto encima de la mesa, que se haya cuantificado, que sea más ventajoso para el ciudadano, que la tarifa que aplica este ayuntamiento».

El importe fijo son 61 euros y el variable, desde 8 a 45 euros. Con lo cual, Gijón se pregunta si los ciudadanos saben qué importe están cuestionando, pues el margen es muy bajo, apenas unos euros de variación si en lugar de superficie se hubiese hecho por personas empadronadas. «A lo mejor hay reclamaciones por una diferencia de 3 euros», cuestiona.

¿Por qué pagan los locales vacíos?

También hay quejas por tener que pagar esta tasa por locales vacíos, que no generan basura. «Esto es un servicio que se presta y hay que pagarlo, se utilice o no. Si alguien tiene una segunda residencia en la playa, paga el IBI, la comunidad, el agua y la basura aunque no viva allí, porque el gasto fijo del servicio hay que pagarlo».

Y se paga por los espacios comunes. «Es lo que diga Catastro. Nosotros los datos los tenemos por la identificación que nos facilita el Catastro y los espacios comunes con una referencia catastral distinta tienen que abonar su parte».

Sobre la posibilidad de cambiar el criterio de cobro de la tasa, el equipo de gobierno no se lo plantea. «Si no se demuestra que nuestra fórmula es errónea o es perjudicial para los ciudadanos, no se va a cambiar». Incide en que la posición de Badajoz es «muy ventajosa» respecto a otras ciudades.

El lema que inspira a Europa es que paga quien más basura genera. De ahí que hay quien se plantee bonificaciones para quien más recicla. El concejal cree que el sistema español no lo permite, porque sería «complejo».

¿Qué ocurre si no se paga?

Está habiendo quejas, pero los vecinos de Badajoz están pagando esta nueva tasa. De hecho, se ha tenido que reforzar la seguridad en el Servicio de Recaudación para ordenar las colas. «Que la gente sepa que es un recibo que se tiene que abonar sí o sí, aunque reclames, porque hay quienes están pensando que esto se paraliza, pero no se paraliza. Lo digo porque si no, les llegará con recargo. La obligación legal hay que cumplirla, con independencia que se haga la reclamación o no».

Sobre el destino de estos ingresos, explica que «esto exactamente lo mismo que en la economía de una familia: entran unos sueldos y se reparten para todos los gastos ordinarios y extraordinarios. En el ayuntamiento es igual, entran los ingresos que se reparten para necesidades ordinarias y extraordinarias».

No quiere el concejal que se pierda de vista que estos ingresos solo cubren el coste del servicio que presta la concesionaria, ni un euro para otro fin. Apunta además que el ayuntamiento no está subiendo sus impuestos, a pesar de que los costes de todos los servicios que presta sí se están incrementando.

¿Por qué no se puede compensar con una bajada del IBI?

En cuanto a la compensación con el IBI, Gijón explica que hay que tener en cuenta desde cuándo no se actualizan los valores catastrales y que el tipo está en el 0,72, para justificar que «no hay margen» por la baja fiscalidad que se aplica en Badajoz. Gijón señala que la tasa de basura no se puede compensar con el IBI, porque tienen formas de cálculo distintas. «Es imposible compensar a cada vecino individualmente por esta nueva tasa». La única manera sería que la ley nacional hubiese permitido la cofinanciación, porque el ayuntamiento podría haber aportado parte del coste del servicio.

El alcalde se comprometió a estudiar bajar el IBI. «A estudiarlo», recalca el concejal. Y según ese análisis, por cada 20 euros que se bajasen, la recaudación se reduciría en 2 millones, con el consiguiente «perjuicio» para el mantenimiento de los servicios públicos que presta el ayuntamiento.

Llegado a este punto, el responsable de la Hacienda local se muestra crítico con la postura que mantiene el grupo municipal socialista en este tema. «No se puede ser verdugo y salvador a la vez». Porque «no puede obligar a los ayuntamientos y a las diputaciones a un nuevo impuesto y esconderse detrás de Europa».

Bulo: el pago el próximo año no será trimestral

Hay quien piensa que el pago del año que viene de esta tasa será trimestral. Nada de eso. Será anual, aunque los ciudadanos tienen la opción de fraccionarlo, como con otros impuestos. Según el concejal, «mucha gente» lo está pidiendo ya. Eso será para 2026.