El concurso de fotos contra la violencia de género de Monesterio toma carácter internacional

El ayuntamiento de Monesterio ha dado a conocer la programación oficial que se desarrollará en la localidad con motivo de la conmemoración del día Internacional Contra la Violencia de Género. La inauguración de las actividades tendrá lugar el martes, día 25, a las 17:30 horas, en el hall de la casa de la cultura con la apertura de la exposición de fotografías presentadas al concurso 25-N, que, en esta edición toma carácter internacional, al contar con un participante venezolano.

El pasado día 14 concluyó el plazo para la presentación de instantáneas. Según los datos que se ofrecen desde la casa de la cultura, en total, se han recibido 44 fotografías, de autores y autoras residentes en Valencia, Cataluña, Navarra, Galicia, Asturias, Murcia, Andalucía o Extremadura, tomando por primera vez, carácter internacional, tras la participación de un concursante de Venezuela.

El fallo del concurso, cuyo jurado está integrado por las técnicas de la Oficina de Igualdad de la mancomunidad de Tentudía, se dará a conocer esa misma tarde, a las 20:30 horas, momento en el que también se procederá a la entrega de premios. En su quinta edición, el concurso otorgará 200 € a la mejor instantánea y un segundo premio de 100 €.

Proyección de cortometrajes

Entre las 18:00 y las 20:30 horas, la sala de conferencias acogerá la proyección de una serie de cortometrajes sobre violencia de género, organizado por la asociación de Mujeres Progresistas ‘Dulce Chacón’. Entre ellos, anuncia la presidenta de la asociación, Manoli Delgado, un documental, titulado’25 de Noviembre’, protagonizado por algunas de las socias de este colectivo, rodado en diferentes enclaves de la localidad.

El vídeo recoge “palabras que representan las distintas formas en las que se manifiesta este tipo de violencia en sus expresiones físicas, emocionales, económicas, sexuales… y otras, antítesis a cualquier tipo de agresión hacia las mujeres o sus hijos e hijas”. Una vez finalizada la proyección se abrirá un turno de debate entre las organizadoras y el público asistente.

Teatro

La violencia vicaria, a través de la instrumentación de hijos e hijas con las que causar dolor extremo a sus madres, protagonizará la jornada del miércoles, día 26, a través de la representación teatral de la obra ‘Saturnos y Medeas’, de Artextrema Producciones, con Manuela Sánchez y Fernando Ramos. La obra, está programada para las 20:30 horas en el auditorio municipal. Posteriormente, se abrirá una charla coloquio entre actores y público. ‘Saturnos y Medeas’, sumerge al espectador en el abismo de este tipo de violencia, confrontando la tragedia desde la belleza, a través de la óptica del flamenco-teatro.

El programa oficial de actividades se cierra el viernes, día 27. A las 10 de la mañana y las 12 del mediodía se celebrará un taller de defensa personal en el Centro de Ocio Las Moreras. A partir de las 19:30 horas, en el hall de la casa de la cultura, se abrirá una exposición con los trabajos realizados por el alumnado de la Escuela Municipal de Pintura y el taller infantil de croché organizado por la AMPA El Llano.

Organizado por el ayuntamiento, el programa cuenta con la colaboración de la Universidad Popular, la Diputación Provincial de Badajoz, la mancomunidad de Tentudía, la asociación Dulce Chacón, la AMPA El Llano y el Gobierno de España a través del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.