Investigado por estafar casi 10.000 euros a un vecino de Valverde de Leganés por el método de "hijo en apuros"

Agentes de la Guardia Civil han investigado a un vecino de Arrecife (Lanzarote) acusado de estafar casi 10.000 euros a un vecino de Valverde de Leganés, en Badajoz, a través del método conocido como "hijo en apuros".

La investigación se inició cuando la víctima recibió de WhatsApp en de una persona que se hizo pasar por su hija, comunicado que tenía el teléfono roto, a la vez que le solicitaba dinero de forma urgente para resolver un supuesto problema económico.

Este vecino de Valverde de Leganés, convencido por el engaño, realizó una transferencia en efectivo por un importe total de 9.850 euros a la cuenta bancaria que le indicó, y posteriormente pudo comunicarse con su hija, quien le reveló que ella no mandó ningún mensaje y no le pidió dinero, tras lo que pudo comprobar que había sido estafado.

En ese momento, este hombre puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, cuyo el Equipo de la Comandancia de Badajoz inició una investigación, en la que logró identificar el terminal telefónico desde donde se llevó a cabo la estafa y la cuenta del destino del dinero.

En ese momento, los agentes en coordinación con los Juzgados y entidades bancarias lograron bloquear la totalidad del dinero estafado, que quedaron retenidos para su posterior recuperación.

El desarrollo de la investigación, permitió identificar al supuesto autor de los hechos, un vecino de la localidad canaria de Arrecife, titular de la cuenta de destino del dinero estafado.

Con la colaboración del Equipo de la Guardia Civil de Lanzarote, en dependencias oficiales, se le han instruido diligencias como investigado por un supuesto delito de estafa, que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Olivenza.

Consejos de la Guardia Civil

Ante estos hechos, la Guardia Civil informa que este tipo de fraude consiste en la suplantación de identidad de un familiar cercano, habitualmente un hijo, con el objetivo de manipular emocionalmente a la víctima y lograr que realice transferencias bancarias urgentes a cuentas controladas por los autores del engaño.

Para evitar caer en este tipo de estafas se recomienda, desconfiar de mensajes o llamadas urgentes que pidan dinero, aunque parezca que vienen de familiares, verificar la identidad de quien parece pedirnos ayuda, no dar datos personales ni bancarios a quien los pida a través de mensajes o llamadas, y ante cualquier sospecha, contactar con el.