Juicio a un acusado de dedicarse al 'telecoca' en Badajoz: "Hizo el pase de droga justo al lado del coche camuflado de la policía"

"Hizo el pase de droga justo al lado del coche camuflado". Es lo que han declarado este miércoles agentes del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional durante el juicio contra un acusado de dedicarse al 'telecoca' en Badajoz, al que seguían la pista por ser "un viejo conocido" y sospechar que seguía vendiendo cocaína a sus clientes, con quienes contactaba por teléfono previamente para llevarles las sustancias al sitio acordado.

La fiscalía solicita para el procesado 6 años de prisión y una multa de casi 3.000 euros por un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, con la agravante de reincidencia, ya que fue condenado en sentencia firme en 2021 por lo mismo.

Por su parte, la defensa, ejercida por Enrique González de Vallejo, pide su absolución. Al inicio de la vista, el acusado ha comunicado a la Sala que había renunciado a su abogado y designado a otro, pero el tribunal ha rechazado el cambio de letrado de última hora al entender que existía "un auténtico fraude de ley" y que lo hacía para que el juicio se suspendiera otra vez (ya se había aplazado en tres ocasiones anteriores). Su defensa también había presentado con 10 días de antelación la renuncia, después de que su cliente le dijera que quería prescindir de sus servicios, pero fue desestimada.

Tras esta decisión, el investigado se acogió a su derecho a no contestar las preguntas del ministerio público ni las de su abogado.

A terceras personas

Los hechos que lo han llevado de nuevo al banquillo ocurrieron en 2022. La Policía Nacional estableció un dispositivo entre mayo y junio de 2022 para vigilar sus movimientos y, según han testificado los agentes, comprobaron que hacía pases de cocaína a consumidores en diversos puntos de la ciudad, para lo que se desplazaba en moto o a pie. En el juicio, solo uno de los clientes a los que se le intervino la droga ha reconocido que fue él quien se la vendió. El resto ha asegurado que la habían comprado la cocaína a terceras personas y que fueron vistos con el acusado momentos antes "por casualidad".

Los policías del grupo de Estupefacientes han relatado que en una de las vigilancias lo siguieron hasta el aparcamiento de un supermercado, donde intercambió la droga por dinero con un consumidor. "Fue a escasos 10 metros del vehículo camuflado; vimos la transacción en directo y posteriormente paramos al comprador y le intervinimos la droga", ha contado uno de ellos. Otro compañero que lo acompañaba en el vehículo ha reconocido que el procesado se acercó tanto al coche policial que llegó a creer que los había descubierto.

El hombre fue detenido el 30 de junio de 2022, cuando supuestamente iba a hacer una entrega a otro consumidor en la barriada de María Auxiliadora y se le intervinieron 7 papelinas de cocaína en los bolsillos.

Todos los agentes han asegurado en el juicio que no conocen que el procesado tenga "otro medio de vida" y que, tras ser condenado en 2021 por tráfico de drogas, fue detenido por segunda vez por los hechos enjuiciados este miércoles y, de nuevo, por lo mismo en 2024, motivo por el que tiene otro procedimiento judicial pendiente.

Su abogado ha alegado que no se le hubiera detenido cuándo presuntamente fue sorprendido la primera vez realizando un pase si se tenía la certeza de que traficaba con droga, como han sostenido los policías, y ha reiterado que se estaba produciendo una vulneración de sus derechos fundamentales del acusado, al no permitir que tuviera una defensa elegida por él.

El juicio ha quedado visto para sentencia.