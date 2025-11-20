Así ha recuperado Vicente Rolo la vida cultural de El Espantaperros: «Siempre soñé con tener este bar de Badajoz»

El emblemático café-bar El Espantaperros, ubicado en la calle Hernán Cortés de Badajoz, vive una segunda juventud desde que en 2022 su actual propietario, Vicente Rolo Adrián, tomara las riendas del local.

Un espacio nacido en 1994 y que, tras años de cierta decadencia cultural, ha recuperado su esencia como punto de encuentro artístico. “Yo era cliente desde hacía 15 o 20 años. Siempre quise tenerlo”, confiesa Rolo.

La decisión de asumir el negocio llegó casi por impulso. “A veces ocurre que los sueños se cumplen”, recuerda. Aunque admite que, al principio, sintió vértigo: “Me despertaba por las noches pensando si debía meterme en este fregado”. Tras años dedicado al mundo científico y viajando por distintos países, la oportunidad de fijar raíces y revitalizar el bar fue definitiva. “Me apetecía establecerme y decidí darle la vida que hoy tiene”.

Música como eje del proyecto

El Espantaperros es, por supuesto, un bar de copas. Pero pretende ser, ante todo, un centro de reunión cultural. La música -especialmente los géneros de raíz- se ha convertido en su columna vertebral. Jazz, blues, rock and roll y todas sus vertientes suenan en directo en un local pequeño, con aforo para 60 personas, pero con un encanto íntimo.

Rolo explica que el público es variado, aunque predomina una audiencia madura: “La media está por encima de los 40 años, gente melómana que valora la buena música”. La programación es constante. Desde ciclos de jazz, como el Oktober Jazz –en el que se da cabida a la cantera de Badajoz y a artistas internacionales- hasta noches de blues y sesiones abiertas en las que, incluso, algún cliente puede improvisar al piano si el momento lo permite.

Nuevas propuestas

La agenda cultural no se limita al jazz. Cada mes, un domingo está reservado para la música celta, de la mano de la formación Badafolk, integrada por músicos de la Orquesta Sinfónica de Extremadura. “Son domingos muy bonitos”, afirma Rolo, decidido a dar aún más peso a las músicas del mundo e incluso a explorar el flamenco.

Pero hay otro tipo de propuestas que van más allá de los conciertos. “Yo siempre me he dedicado a la ciencia y me gustaría traer charlas científicas, literarias... Llevar El Espantaperros más allá de la música”. Pintura, fotografía, monólogos y encuentros divulgativos forman parte de las ideas en desarrollo.

"Estoy preparando la actuación de Alan Smith Robertson, profesor de inglés y músico que utiliza la interacción y la música como herramienta didáctica" Vicente Rolo Adrián — Propietario de El Espantaperros

Por el pequeño escenario del local han pasado figuras como Óscar Avendaño (líder de Siniestro Total), Mili Vizcaíno, Joaquín de la Montaña, Gene García, Pedro Calero, Javi Alcántara, Nono Blázquez o Pablo Romero. Y la programación no deja de crecer. Para diciembre, Rolo prepara una propuesta especial: la actuación de Alan Smith Robertson, profesor de inglés y músico que utiliza la interacción y la música como herramienta didáctica. Interpretará temas navideños y clásicos en un formato cercano al público.

El propietario reconoce que su papel está centrado en la gestión: “Detrás de la barra soy un absoluto desastre”, bromea. El bar abre todos los días excepto los lunes, desde las 16.30 horas hasta el cierre -sobre las 2.00 horas los fines de semana y 1.30 horas entre semana- explica.

Su objetivo es que El Espantaperros continúe siendo un refugio cultural en el corazón de Badajoz. “Queremos que sea un lugar de reunión, de música y de cultura en su sentido más amplio”.