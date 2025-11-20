Tres detenidos por pagar más de 8.000 euros en gasoil con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por pagar hasta 8.555 euros en gasoil con la tarjeta bancaria de un centro de educación especial de Badajoz. Los arrestados son dos hombres y una mujer, de entre 38 y 46 años, y ella era trabajadora del centro.

Según han informado fuentes de la comisaría, la investigación se inició el pasado 28 de octubre, cuando los administradores del centro de educación especial denunciaron que habían descubierto un descuadre de dinero "muy elevado" en las facturas habituales de gasoil. El grupo judicial de Delitos Tecnológicos se hizo caso del cargo y averiguó que a la tarjeta bancaria se venían realizando cargos por el pago de combustible desde el pasado mes de junio.

Tras visionar las cámaras de seguridad de las gasolineras en las que se habían efectuado los repostajes, los investigadores pudieron identificar a dos hombres y una mujer como los presuntos responsables del uso fraudulento de la tarjeta.

Además, averiguaron que no solo cargaban el repostaje de sus vehículos, sino también los de terceras personas, a quienes, mediante engaño, hacían creer que tenían una tarjeta de descuento especial, por lo que les entregaban una cuantía inferior al precio real del combustible, dinero que se quedaban los detenidos.

Tras identificar plenamente a los sospechosos, fueron arrestados este pasado martes como presuntos autores de un delito de estafa.