Al menos 40 personas duermen en la calle en Badajoz: los colectivos reclaman activar el protocolo de frío

Al menos 40 personas duermen actualmente en la calle en Badajoz. Así lo han denunciado este jueves varios colectivos sociales, reunidos frente al ayuntamiento para exigir medidas urgentes ante la llegada del frío y la falta de recursos suficientes para atender a quienes viven sin hogar.

Las entidades manifiestan que el centro Hermano, el único espacio de pernoctación disponible en la ciudad, lleva meses completo y no puede absorber la creciente demanda.

La concentración —convocada de forma urgente ante el descenso de temperaturas— incluía inicialmente una protesta ciudadana, pero no fue autorizada por la Delegación del Gobierno, que consideró que “no respondía a una situación de emergencia”.

Los colectivos critican esta decisión y recuerdan que muchas personas pasan la noche en la estación de autobuses o en distintos puntos de la ciudad sin un lugar donde resguardarse. Por ello, reclaman al ayuntamiento, la Junta y la Delegación que habiliten espacios temporales, activen el protocolo de bajas temperaturas y coordinen una respuesta que permita garantizar un mínimo de dignidad y seguridad a quienes se encuentran en situación de calle.