Comer sin mirar: el juego gastronómico que triunfa en la II Feria Espiga de Badajoz

Daniela, Laura y Alba, estudiantes de cocina del IES San Fernando, han visitado la II Feria Agroalimentaria Espiga en Badajoz con una excursión del centro y han participado en una cata a ciegas. Definen la experiencia como “un poco agobiante”, pero al mismo tiempo novedosa y divertida. Coinciden en que comer sin ver el plato cambia por completo la percepción: “El hecho de comer con los ojos cerrados, sin saber lo que es, te ayuda a centrarte más en la comida; saboreas más, no te entra por los ojos, te centras en el sabor”, explican. “Creemos que estamos probando aceite de oliva con frutas, pero no lo sabemos con seguridad”, dicen entre risas.

En la mesa de al lado se encuentran Michell y Sergio, que han acudido a la feria para conocer los productos de la tierra. Para ellos, la cata a ciegas resulta “entretenida” y supone una forma diferente de degustar: "una experiencia capaz de resaltar los matices de los alimentos".

El objetivo de esta actividad, tal y como explica Carlos Vivas, representante de Alimentos de Extremadura y conductor de la cata, es “darle más énfasis al producto principal”. Añade que, cuando se elimina la vista, se consigue “acentuar el resto de los sentidos”.

Sabores más allá de sus fronteras

La cata a ciegas ha sido una de las actividades programadas este viernes en la inauguración de la feria -organizada por Caja Rural de Extremadura- que ha contado con dos embajadores de renombre: los chefs Toño Pérez y José Pizarro, que en sus discursos han ensalzado la excelencia de los productos de la región. Así, el chef José Pizarro, embajador de honor este año, ha destacado que los productos extremeños no representan únicamente alimentos, sino una forma profunda de identificación cultural y ha añadido que la región posee “una despensa que enamora al que la descubre” y que conserva atributos que la diferencian porque “Extremadura tiene calidad, alma y verdad”.

También ha querido reivindicar el valor de llevar estos sabores más allá de sus fronteras y ha terminado señalando que “si quieres cocinar con verdad, empieza con un buen producto y si quieres un buen producto, empieza por Extremadura”.

Por su parte, el chef Toño Pérez, referente de la cocina regional con sus tres estrellas Michelín y embajador por segundo año consecutivo de la feria, ha expresado su agradecimiento a la organización por impulsar una iniciativa que contribuye a visibilizar el talento y los recursos locales, subrayando también la importancia de contar con un espacio que permite exhibir la riqueza gastronómica de la región: “Gracias por montarnos esta ‘joyería’ que nos permite presumir de nuestros productos de un territorio extraordinario”.

El chef de Atrio, que celebra su 40º aniversario, ha recordado que la trayectoria de su restaurante ha estado estrechamente ligada al producto extremeño y con eso "hemos conquistado el alma del mundo".

En la inauguración, el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha destacado que la feria es un trabajo colectivo y que su objetivo fundamental es el de “trasladar fuera de la región lo que ya nosotros conocemos aquí”, en referencia a la calidad de los productos y ha defendido "lo mucho y bien" que se trabaja en Extremadura, como se constata con el número de Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas de la región.

"Nuestros productos cada vez son más conocidos fuera y llegamos más lejos” Ignacio Gragera — Alcalde de Badajoz

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha resaltado que nuestros productos “cada vez son más conocidos fuera y llegamos más lejos” y ha mostrado su deseo de que esta feria no solo se consolide, sino que "siga creciendo año tras año".

Este encuentro en torno a la gastronomía extremeña se celebra del 21 al 24 de noviembre en la institución ferial de Ifeba con la presencia de más de 130 empresas y 65 stands y actividades a lo largo de los cuatro días convirtiéndose en el gran escaparate de la gastronomía y los productos extremeños con la presencia de todas las DOP e IGP de la región.

Presencia de La Crónica de Badajoz

En la feria, y por segundo año consecutivo, está presente La Crónica de Badajoz -medio perteneciente al grupo Prensa Ibérica- con un stand propio que ha despertado un notable interés entre los visitantes. Numerosas personas se han acercado para recoger ejemplares tanto de La Crónica de Badajoz como de El Periódico Extremadura, que se han agotado rápidamente debido a la gran demanda.

En el espacio expositivo, los comerciales Macarena Robles y Paco Alegre se encargan de dar visibilidad a ambos diarios y de reforzar las relaciones públicas. Durante la jornada han mantenido contacto con clientes habituales -como Señorío de Porrino, Iberitos, López Morena, Cooperativas Agroalimentarias, Corderex o Bodegas Martínez Paiva- y también han aprovechado la ocasión para captar nuevos colaboradores, a quienes presentan la amplia gama de servicios publicitarios que ofrece Prensa Ibérica.

El stand permanecerá en la feria hasta el lunes, consolidando la presencia del grupo en esta segunda edición de la Feria Espiga.