Detenido por dos robos por el método del tirón en Badajoz: a una de las víctimas la arrastró 20 metros

La Policía Nacional ha detenido en Badajoz a un hombre de 37 años, natural de la localidad de Santa Marta de los Barros, por dos robos mediante el método del tirón perpetrados esta semana en distintas zonas de la ciudad. En uno de ellos, cometido el 18 de noviembre en la avenida del Perú, ejerció gran violencia sobre la víctima, a la que llegó a arrastrar durante entre 15 y 20 metros para arrebatarle el bolso.

Según han informado este viernes fuentes de la comisaría pacense, varias patrullas de Seguridad Ciudadana se desplazaron tras ser alertados de que se acababa de producir un robo a una transeúnte en La Paz. Al llegar, los agentes localizaron a la víctima todavía en el suelo, en un estado de gran nerviosismo y con lesiones. La mujer sufrió una fractura de falange a causa del violento asalto.

La afectada aportó las características del ladrón y se inició un dispositivo de búsqueda. Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes interceptaron a un hombre que coincidía con la descripción aportada por la víctima y los testigos. Cuando le pidieron la documentación para identificarlo, el sospechoso contó a los agentes que estaba buscando su teléfono móvil, que momentos antes había sido hallado en las proximidades del lugar del asalto y que había perdido durante su huida.

El hombre, que estaba hospedado en un hotel de Badajoz, fue detenido y el grupo judicial de Delitos contra el Patrimonio, tras realizar comprobaciones y visionar imágenes captadas por cámaras de seguridad, comprobaron que era el mismo varón que un día antes, el 17 de noviembre, había robado, también mediante el método del tirón, a una anciana de 86 años en Cuatro Caminos, junto a la cabecera del puente de Palmas por la margen derecha.

El detenido, con numerosos antecedentes, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.