Elvas acogerá la "mayor feria de antigüedades de Portugal" del 21 al 23 de noviembre

Elvas se convertirá el próximo fin de semana en un punto de encuentro para aficionados y profesionales del coleccionismo, las antigüedades y el arte. Del 21 al 23 de noviembre, el Centro de Negocios Transfronterizo, ubicado en la avenida da Europa 28, albergará la que sus organizadores, la Associação dos Promotores de Eventos, describen como "la mayor feria de antigüedades de Portugal que llega a Elvas".

La cita reunirá a expositores nacionales e internacionales y contará con entrada gratuita. La organización ha difundido un mensaje promocional en el que invita a vecinos de ambos lados de la frontera a participar en la iniciativa.

Un viaje al pasado

"Elvas te invita a viajar al pasado", dicen los promotores de este evento a través de las publicaciones lanzadas en redes sociales. Así, indican que la frontera de Portugal y España, "se transforma en un lugar mágico donde la historia cobra vida".

De la misma forma, aseguran que contará con expositores internacionales con "verdaderos tesoros únicos. Antigüedades con alma, piezas vintage, coleccionismo, arte y tradición". Todo ello se reunirá en un solo espacio lleno de encanto, cultura y descubrimientos. Lo definen como un plan perfecto para disfrutar en familia. El viernes y el sábado estará abierto de 10.00 a 20.00 horas y el domingo será de 10.00 a 18.00.

La feria pretende consolidarse como un referente en el calendario cultural y comercial del Alentejo, aprovechando la posición estratégica de Elvas junto a la frontera. La iniciativa busca atraer tanto a coleccionistas experimentados como a visitantes que deseen conocer piezas únicas y descubrir objetos difíciles de encontrar en otros circuitos.

Un espacio para valorar la historia y el patrimonio

La exposición contará con una amplia variedad de artículos, desde mobiliario antiguo y objetos decorativos hasta arte, numismática, textiles, piezas vintage y objetos de tradición popular. La Associação dos Promotores de Eventos subraya que el objetivo es ofrecer un espacio especializado donde valorar la historia y el patrimonio material, al tiempo que se fomenta la actividad económica y turística en la ciudad.

La feria también se plantea como un plan familiar, con un horario amplio y accesible durante los tres días de celebración. Para la ciudad de Elvas, esta convocatoria representa una oportunidad para reforzar su papel como enclave cultural y transfronterizo, atrayendo a visitantes procedentes de localidades cercanas como Badajoz, a quienes se anima a "disfrutar de los encantos del pasado".