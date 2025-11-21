Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suceso

Una mujer de 32 años y tres niños resultan intoxicados por un brasero de picón en La Parra

Todos han tenido que ser trasladados a hospitales de Badajoz

Una mujer aviva el brasero de picón.

Una mujer aviva el brasero de picón. / LA CRÓNICA

Badajoz

Una mujer de 32 años y tres niños de de 13, 6 y 3 años han resultado este viernes intoxicados por monóxido de carbono provocado por un brasero de picón en una vivienda de la localidad pacense de La Parra.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 8.27 horas de este viernes se ha recibido una llamada del médico de La Parra alertando de que una familia se había intoxicado por un brasero de picón en una vivienda de la calle San Juan de esta localidad.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado dos unidades de Soporte Vital Básico del Servicio Extremeño de Salud (SES) que han atendido a los intoxicados.

Se trata de una mujer de 32 años, dos niños de 13 y 3 años y una niña de 6 años, que tras ser atendidos en el lugar, han sido trasladados, todos ellos en estado leve, a los hospitales Materno Infantil y Perpeturo Socorro de Badajoz.

Una mujer de 32 años y tres niños resultan intoxicados por un brasero de picón en La Parra

