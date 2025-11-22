La Asociación de Extremadura para la UNESCO premia la colaboración ciudadana de Tentudía por su implicación en el ‘Puerta a Pueta’

El presidente de la Asociación de Extremadura para la UNESCO, José Luis Bernal Salgado, acompañado por otros miembros directivos, acudió hasta la sede de la mancomunidad de Tentudía, en Monesterio, para hacer entrega del premio ‘Comunidad Sostenible 2024’, otorgado por su proyecto de ‘Separación y recogida selectiva puerta a puerta para un futuro y una comunidad sostenible’.

El premio ‘Comunidad Sostenible’, que viene otorgándose desde el año 2010 es una de las principales acciones del Centro UNESCO de Extremadura. En el caso de la mancomunidad de Tentudía. “Ese afán por mirar lo pequeño, con acciones encauzadas al desarrollo sostenible, por minúsculas que parezcan, es importante, en una región como Extremadura, donde es tan necesaria la armonía en el desarrollo socioeconómico y la conservación del patrimonio natural y cultural, con el fin último de mejorar la calidad de la vida de la ciudadanía”, expresó José Luis Bernal, ante la presencia de alcaldesas, alcaldes, representantes municipales, trabajadores del servicio Puerta a Puerta, el gerente y la presidenta de la mancomunidad.

Para la designación de Tentudía, como “territorio sostenible”, el jurado ha tenido muy en cuenta la existencia de un compromiso ciudadano sobre la disminución de su huella sobre el territorio, unido a la participación pública y la función pedagógica que supone poner en valor el desarrollo sostenible.

Proyecto colectivo

La presidenta de la mancomunidad, Felicidad Hernández, agradeció públicamente la “implicación, ilusión y compromiso”, de las corporaciones municipales de los 8 municipios donde se ha implantado este sistema de recogida de residuos. “Este es un reconocimiento a un proyecto colectivo”, señaló. El premio valora el “un compromiso ciudadano profundo y compartido”, a través de un “modelo comunitario sostenible, que implica a todos los sectores sociales y apuesta, especialmente, por la educación”.

Descubrimiento de la placa que acredita el premio del Centro UNESCO de Extremadura / Rafa Molina

Hernández recordó ante los asistentes que, el jurado encargado de otorgar este premio, ha valorado que la mancomunidad de Tentudía “impulsa una imprescindible reformulación de las metas de habitabilidad y sostenibilidad”. Gracias a esta iniciativa, “los habitantes de esta comarca asumiremos el reciclaje y la separación de residuos como algo natural en nuestras vidas”, expresó la presidenta que, también agradeció el trabajo de “operarios y técnicos” y la de los “vecinos y vecinas”, por “comprender, por tener paciencia, por colaborar y mirar más allá de lo inmediato y, por apostar por una visión a largo plazo”. La comarca de Tentudía, “es hoy en día la única de Extremadura que ha logrado cumplir la ley al 100%”, concluyó.

Jesús Aparicio, gerente de la mancomunidad, incidió en que este premio, “no es para un alcalde, para una presidenta, ni para un gerente. Ni tan siquiera, para una institución tan respetable como puede ser la nuestra. Este premio es para cada vecino y cada vecina, que han cambiado su rutina, que ha aprendido a separar mejor los residuos y que ha aprendido que la sostenibilidad empieza en su cocina, en su patio, en su comercio o en su colegio”.

El acto protocolario finalizó con el descubrimiento de una placa conmemorativa en la entrada principal de la sede de la mancomunidad de Tentudía.