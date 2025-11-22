El Complejo Leo de Monesterio se suma a la movilidad eficiente y sostenible

El Complejo Leo, de Monesterio, adapta su gasolinera a la nueva marca ‘MOEVE’, (antigua Cepsa), para ofrecer a sus miles de clientes, productos basados en la “sostenibilidad y la movilidad eléctrica ultrarrápida”.

Antonio Chavero, gerente de la empresa destaca que, con esta iniciativa, las instalaciones del complejo, se “modernizan, se amplían y se suman a la transición energética que impulsa la descarbonización”. Las obras de mejora, cuyo presupuesto, roza los 100.000 €, han permitido realizar un cambio de imagen, “completo y radical” de la estación de servicio, convirtiéndose en la primera estación Cepsa Abanderada en Extremadura, en tener la nueva imagen MOEVE.

Esta inversión, explican desde la corporación empresarial, “no solo cambia su nombre y su imagen”. A partir de ahora, la estación de servicio, “se transforma hacia la energía y la movilidad sostenibles, alejándose de los combustibles fósiles”.

Economía y medio ambiente

La puesta de largo de la nueva marca corporativa, contó con la presencia del gerente del Grupo Leo, Antonio Chavero, la alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas y otras representantes del equipo de gobierno local, así como de la compañía energética.

Loli Vargas destaca el “compromiso” de Monesterio en todo lo relacionado con la economía y el medio ambiente. Con esta acción, “volvemos a colocar a nuestro pueblo en la cresta de la ola”, con algo, “tan importante”, como es “el compromiso de la generación de la energía limpia que, asegura, un crecimiento sostenible y responsable”.

Se trata, “de mucho más que un cambio de imagen”. Hoy, manifiesta la alcaldesa, Monesterio vuelve a dar “un paso gigantesco”, frente al reto de “conseguir una reducción progresiva de CO2”. Para ello, además del papel de las políticas verdes, se hace fundamental “la implicación de toda la sociedad y la de las grandes empresas”.

Apuesta verde

En este contexto, la alcaldesa ha destacado las diferentes iniciativas que se vienen desarrollando en Monesterio, por una apuesta “verde y circular”, que están suponiendo reconocimientos como el premio ‘Comunidad Sostenible’, otorgado por la Asociación de Extremadura para la UNESCO a la mancomunidad de Tentudía por la iniciativa del ‘Puerta a Puerta’, o el premio CIDE, entregado al ayuntamiento por la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de España, “por ser un municipio destacado en lo relativo a su compromiso con la sostenibilidad y la promoción de soluciones descarbonizadas”.

Durante todo el fin de semana, la estación de servicio ofrece animación y una ruleta con premios para los clientes.