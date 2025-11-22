Olivia de MasterChef Junior en Badajoz: "La cocina siempre será parte de mí, pero quiero explorar mi lado artístico"

La II Feria Espiga de Badajoz, dedicada al sector agroalimentario y a la promoción de productos de la tierra, ha vivido este sábado uno de los momentos más divertidos: el showcooking de Olivia González, la joven madrileña que conquistó al público cuando se proclamó tercera finalista en la novena edición de MasterChef Junior con tan solo 10 años. Cuatro años después, ya con 14, ha visitado la capital pacense para compartir una demostración culinaria, reencontrarse con seguidores y, sobre todo, mostrar que su vida va mucho más allá de los fogones.

Su presencia ha atraído a decenas de familias, especialmente niñas que la siguen en redes sociales y que se han acercado emocionadas a verla cocinar. Olivia ha elaborado una vistosa tarta 'lemon pie' con cerezas del Valle del Jerte, merengue y base de galleta, un postre que ha arrancado aplausos cuando ha salido del horno, listo para degustarse entre los asistentes. Natural y cercana, ha ido explicando trucos, respondiendo preguntas y animando a los más pequeños a atreverse a cocinar “sin miedo a equivocarse”.

Durante estos años, Olivia no ha estado alejada del universo MasterChef. Ha participado como invitada en varias ediciones, ha visitado otras grabaciones y ha seguido en contacto con muchos ex aspirantes. “MasterChef forma parte de mi vida. Me gusta volver, ver a los nuevos niños y sentir que yo también puedo ayudarles un poquito”, ha explicado.

Además, ha escrito un libro de recetas, un proyecto que nació de su deseo de compartir platos sencillos que cualquier niño pudiera preparar con ayuda. “Me hacía ilusión que otros niños pudieran cocinar cosas ricas y divertidas”. Pero si algo ha demostrado en la Feria Espiga es que su talento no se limita a la cocina. Olivia ha confesado que su verdadera inquietud ahora está creciendo en otra dirección. “Me sigue gustando la cocina, pero quiero explorar mi lado artístico”, ha asegurado. Le apasiona cantar y bailar, y no lo hace nada mal: durante la jornada ha sorprendido al público con una breve actuación a capela, interpretando una canción en inglés y otra en español. No descarta presentarse en unos años a programas como La Voz: “Sería un sueño”.

En su intervención ha querido lanzar un mensaje a los más pequeños. “Por muy pequeño que seas, siempre vas a tener tus metas. Lo mejor es planificar desde el principio y trabajar duro, porque los sueños se cumplen poco a poco”, ha dicho.

Sobre la popularidad, reconoce que la ha llevado bien gracias a su entorno. “La gente que me quiere siempre me ha apoyado y es importante apoyarte en esa gente que quiere verte brillar”. También ha sido sincera sobre la parte menos amable de la fama: “Existen envidias y rencores y convivir con eso es duro”. Un año después del programa, cambió de colegio y "aunque los primeros días cuesta sobrellevar la fama, luego te acostumbras”, ha afirmado.

Su familia, ha contado que fue clave en todo el proceso. Aunque al principio eran reacios a exponerla en televisión siendo tan pequeña, acabaron apoyándola plenamente. “Sin ellos no habría vivido esta experiencia”.

Olivia se ha despedido entre fotos y abrazos con el público. Y aunque aún no sabe qué camino tomará, sí tiene claro que seguirá creciendo. “La cocina estará siempre conmigo, pero quiero probar cosas nuevas”.

La II Feria Agroalimentaria Espiga, organizada por Caja Rural de Extremadura, continúa este sábado, en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) como numerosas actividades como 'showcookings', charlas, talleres, o la entrega de los Premios Espiga Cava de Almendralejo, prevista a las 19.00 horas en el escenario principal.