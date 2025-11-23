El Chef Pepe Rodríguez subraya en Badajoz que el producto de cerdo ibérico "debe llevarse por bandera"

Uno de los cocineros de mayor prestigio a nivel nacional, conocido por su papel como presentador y jurado del programa MasterChef, Pepe Rodríguez, se ha convertido este domingo en el centro de atención durante la II Feria Espiga de Badajoz, que celebra su tercera jornada agroalimentaria en las instalaciones de Ifeba. Allí, ha puesto en valor los sabores de Extremadura y su producto estrella: el ibérico.

“En eventos como este das a conocer al gran público y a profesionales todo lo bueno que se está haciendo en una región. Surgen ideas, contactos, negocios… es un escaparate único”. Para el chef, la Feria Espiga permite descubrir productos que muchas veces no llegan a los hogares, como aceites o patés, que pueden inspirar nuevas elaboraciones culinarias.

Entre los productos locales que más le atraen, Pepe ha mencionado sin dudarlo a la chacina extremeña. “He probado sopas de tomate, sopas de ajo, migas… pero la chacina es maravillosa y podéis presumir siempre de ella”, asegura. Para él, lo que distingue a la gastronomía de Extremadura es, sobre todo, el producto ibérico de cerdo, un sello que, según Rodríguez, debe llevarse por bandera.

Atrio y el foco gastronómico

El chef ha resaltado además la relevancia del restaurante Atrio -en Cáceres, con tres estrellas Michelin- como impulsor del reconocimiento de la región a nivel nacional e internacional. “Ha situado a Extremadura en el mapa gastronómico. Ahora otros jóvenes audaces están despuntando, pero la sombra de Atrio es muy alargada”, comenta. Para él, la presencia de cocineros de alto nivel es clave para proyectar la gastronomía extremeña más allá de sus fronteras.

Sobre emprender un primer restaurante, Pepe se muestra sincero: “No tienes que montar Atrio, eso está fuera del alcance de cualquiera. Pero con sentido común, ilusión y mucho esfuerzo, incluso una cocina modesta puede poner a Extremadura en el nivel más alto". Su experiencia personal -desde un pequeño mesón familiar hasta un restaurante de referencia mundial- sirve como ejemplo de constancia y pasión por la cocina.

Sabores que no pasan de moda

Rodríguez también se ha referido a las últimas tendencias en cocina: “Siempre existirán las modas pero, yo me recreo más en preservar y modernizar los sabores de siempre”. Incluso en su vida cotidiana, la cocina tradicional tiene un lugar especial. “A mi familia suelo hacerle fideos con costillas y cuando mi hija pequeña me dice que le encanta y que es mi mejor plato, eso vale más que cualquier reconocimiento”, termina con una sonrisa.

Con su visita a Badajoz, Pepe Rodríguez no solo ha puesto la mirada mediática sobre la Feria Espiga, sino que también ha recordado la riqueza y el potencial de la gastronomía extremeña, poniendo en valor a productores, jóvenes cocineros y restaurantes de referencia como Atrio.

El chef ha hecho entrega en el escenario principal de los Premios Espiga Jamón D.O. Dehesa Extremadura junto a Enrique Sa Pessoa, cocinero con dos estrellas Michelin en Portugal, mientras que, de forma paralela, se ha celebrado un concurso de cortadores de jamón y un taller infantil de cocina con 35 niños que han elaborado una “burguer pizza”, unas perrunillas y un hojaldre relleno de queso.

La actividad continúa esta tarde con una video-presentación de la cereza del Jerte a las 16.30 horas, seguida de una degustación de productos D.O.P., entre ellos jamones Dehesa de Extremadura y vino Ribera del Guadiana.