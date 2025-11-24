Cruz Roja organiza en Monesterio una fiesta para celebrar el Día de los Derechos de la Infancia

Con motivo de la celebración del Día de los Derechos de la Infancia que, cada 20 de noviembre conmemora la importancia de concienciar sobre el bienestar infantil y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, la asamblea comarcal de Cruz Roja, Tentudía-Campiña Sur, trajo hasta Monesterio la I Feria de la Infancia.

Desde las 16:30 horas, del pasado viernes, 21 de noviembre, el pabellón multiusos, del recinto ferial, cedido por el ayuntamiento, se transformó en un recinto temático centrado en niños, niñas y familiares, para la diversión y el aprendizaje a través de multitud de actividades lúdicas, recreativas y culturales.

Hinchables, talleres artísticos, manualidades, tatuajes, pintacaras, minidisco, pohotocall, karts, gafas de realidad virtual y hasta la presencia, anticipada de Papa Noel, fomentaron el desarrollo creativo y participativo de niños y niñas de todas las edades.

Los más pequeños fueron recibidos por Papa Noel / Rafa Molina

Ocio saludable

Manuel Parra, técnico de la asamblea comarcal de Cruz Roja, destaca la importancia de este tipo de actividades para “el fomento del ocio saludable” entre los más pequeños. Entre otros fines, la actividad persiguió que, niños y niñas, en el Día de la Infancia, “tengan acceso a recursos y servicios” que, muchas veces “no llegan a ciertos núcleos rurales”.

Atendidos por un nutrido grupo de voluntarias y voluntarios de la institución, los participantes disfrutaron de una tarde diferente y muy divertida. La propuesta, totalmente gratuita, que combinó diversión y educación, fue muy bien acogida por las familias de la localidad.

La institución aprovechó la presencia de tantos visitantes, para hacer un llamamiento de colaboración con las familias más vulnerables del territorio. Se les invitó a donar juguetes nuevos, no bélicos y no sexistas, para la campaña de Reyes Magos. Además, con el objetivo de recaudar fondos económicos para el mantenimiento del amplio programa de actividades que desarrolla la institución en las comarcas de Tentudía y Campiña Sur, el voluntariado ofreció entre los asistentes su tradicional Lotería de Navidad.

La actividad contó con la colaboración de la asociación de madres y padre del IES Maestro Juan Calero, (AMPA Vía de la Plata), que, para la ocasión instaló una barra solidaria en la que se sirvió merienda a los asistentes.