Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El juez ha decretado su ingreso en prisión

Detenido un joven por agredir sexualmente a una mujer en el paseo de los arroyos de Badajoz

Tras abordar por la espalda a la víctima, le realizó tocamientos y huyó cuando ella logró zafarse y pedir auxilio

Paseo de los arroyos, donde tuvieron lugar los hechos.

Paseo de los arroyos, donde tuvieron lugar los hechos. / S. GARCÍA

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 27 años por agredir sexualmente a una mujer de 59 en el paseo de los arroyos Rivillas y Calamón de Badajoz, cerca del Carrefour de la carretera de Valverde.

Los hechos, según han confirmado fuentes de la comisaría a este diario, tuvieron lugar el pasado 14 de noviembre sobre las ocho de la mañana, cuando el varón presuntamente abordó a la víctima por la espalda y le realizó tocamientos.

La mujer pudo zafarse del joven y comenzó a correr, al tiempo que pedía auxilio a voces. En ese momento, en la zona había algunas personas paseando, por lo que el presunto agresor abandonó a toda prisa el lugar.

Descripción

La víctima denunció los hechos en comisaría y aportó la descripción del sospechoso. Con esos datos, los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional inició una investigación para tratar de identificarlo. No fue fácil, pero finalmente este pasado viernes localizaron a un joven que coincidía con las características facilitadas por la denunciante. La mujer lo reconoció y se procedió a su inmediata detención ese mismo día.

Este sábado por la mañana pasó a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de agresión sexual.

Según ha podido saber este periódico, joven es de origen pakistaní y no tiene domicilio conocido en Badajoz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
  2. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  3. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  4. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  5. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  6. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  7. El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

Lorenzo Amor en el desayuno de Prensa Ibérica: "A los autónomos nos están machacando a impuestos y a trabas administrativas"

Lorenzo Amor en el desayuno de Prensa Ibérica: "A los autónomos nos están machacando a impuestos y a trabas administrativas"

Detenido un joven por agredir sexualmente a una mujer en el paseo de los arroyos de Badajoz

Detenido un joven por agredir sexualmente a una mujer en el paseo de los arroyos de Badajoz

Un juez prohíbe a tres mujeres acercarse a El Faro de Badajoz tras intentar robar móviles de alta gama

Un juez prohíbe a tres mujeres acercarse a El Faro de Badajoz tras intentar robar móviles de alta gama

Cruz Roja organiza en Monesterio una fiesta para celebrar el Día de los Derechos de la Infancia

Cruz Roja organiza en Monesterio una fiesta para celebrar el Día de los Derechos de la Infancia

Ecologistas en Acción trae a Monesterio un encuentro para fomentar el consumo textil responsable

Ecologistas en Acción trae a Monesterio un encuentro para fomentar el consumo textil responsable

Los quesos de Señorío de Monesterio siguen estando entre los mejores del mundo

Los quesos de Señorío de Monesterio siguen estando entre los mejores del mundo

Tres incendios simultáneos ponen en jaque a los bomberos de Badajoz esta noche

Tres incendios simultáneos ponen en jaque a los bomberos de Badajoz esta noche

La Oración en el Huerto de Badajoz ya tiene fecha para su 'Fin de semana solidario': el 29 y 30 de noviembre

La Oración en el Huerto de Badajoz ya tiene fecha para su 'Fin de semana solidario': el 29 y 30 de noviembre
Tracking Pixel Contents