Un juez prohíbe a tres mujeres acercarse a El Faro de Badajoz tras intentar robar móviles de alta gama

No podrán estar a menos de medio kilómetro del centro comercial El Faro de Badajoz en 16 meses. Es la prohibición que ha impuesto un juez a tres mujeres, vecinas de Portugal, que fueron sorprendidas este sábado tratando de robar cuatro teléfonos de alta gama de la tienda MediaMarkt este sábado.

El botín, que el establecimiento pudo recuperar, estaba valorado en casi 6.000 euros.

Las tres mujeres, que se habían desplazado a Badajoz desde un municipio próximo a Lisboa, entraron al establecimiento con bolsas forradas con papel de aluminio para inhabilitar las alarmas. Los vigilantes de seguridad se percataron de movimientos sospechosos a través de las cámaras de seguridad, por lo que a la salida les dieron el alto.

En las bolsas, el personal de seguridad encontró cuatro Iphone 17 Pro Max, con un precio cercano a los 1.500 euros cada uno de ellos.

Juicio rápido

Tras avisar a la Policía Nacional, fueron detenidas y puestas a disposición judicial. El mismo sábado se celebró un juicio rápido en el Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz, en el que estuvieron defendidas por Abdona Cortés Jiménez, del despacho Cumbres Abogados. El juez las condenó a 4 meses de prisión y les impuso una orden de alejamiento del centro comercial El Faro al que no podrán aproximarse a menos de 500 metros hasta marzo de 2027.

Según ha explicado la abogada, las tres mujeres, que relataron que habían llegado a Badajoz en autobús y sin más acompañantes, reconocieron los hechos, lo que permitió rebajar la pena de cárcel de 6 a 4 meses y la prohibición de acercamiento al centro comercial de 24 a 16 meses.

Ninguna de ellas ingresará en prisión al no tener antecedentes, siempre que cumplan la prohibición y no delincan durante el tiempo de condena.

El establecimiento perjudicado no reclamó responsabilidad civil por haber recuperado los teléfonos móviles en perfecto estado.