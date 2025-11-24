En sus 4 años de existencia acumula más de una decena de distinciones
Los quesos de Señorío de Monesterio siguen estando entre los mejores del mundo
World Cheese Awards vuelve a premiar con 2 platas y 2 bronces el queso de cabra en romero, cremocito, queso de cabra en pimienta negra y la crema de oveja
Poco más de 4 años de existencia y más de una decena de reconocimientos internacionales. Este es el increíble bagaje de la empresa quesera, Señorío de Monesterio, que, tras lograr la máxima distinción con la distinción de la Medalla de Oro en el ‘Frankfurt International Trophy’, por su queso curado de cabra al vino dulce, acaba de hacerse con 4 reconocimientos internacionales en el World Chesee Award, con otros tantos productos de reciente creación. Cabe recordar que el curado de cabra al vino dulce también consiguió el Oro en el World Cheese Awards en el año 2024.
En su edición actual, celebrada en la ciudad suiza de Berna, el concurso quesero más grande y famoso del mundo, organizado por la asociación británica, Guild of Fine Food, ha premiado con 2 medallas de plata y 2 medallas de bronce, cuatro nuevas variedades de los quesos que se fabrican en Monesterio.
Inma Villalba, copropietaria de la firma quesera, destaca la importancia que, para su empresa y sus productos, significa volver a tener el respaldo “del jurado más exigente del mundo”. En esta ocasión Señorío de Monesterio presentó a concurso su crema pura de oveja, (premiada con medalla de bronce); el queso de cabra en pimienta negra, (medalla de bronce); Cremocito de Monesterio (plata) y queso de cabra en romero (plata).
“Nunca habíamos presentado estas variedades a ningún concurso. Enviamos los cuatro productos, esperando conseguir algún reconocimiento y finalmente, todos han sido premiados con medallas de plata y bronce”, afirma Inma Villalba, sorprendida, ante el resultado obtenido.
Seguir creciendo
En esta edición, el concurso, que congrega a productores, minoristas, compradores y expertos gastronómicos de todo el mundo, ha recibido “más de 5.000 quesos, procedentes de más de 40 países” y entre ellos, las 4 variedades queseras de Monesterio. Estos galardones, manifiesta Inma Villalba, “nos animan a seguir creciendo”. Los empresarios se muestran realmente orgullosos. “Apostamos por la calidad, el sabor y la tradición”, y son precisamente, esos elementos los que más se han valorado a la hora de la concesión de estas 4 nuevas medallas
La empresa quesera de Monesterio ofrece al público un total de 16 variedades de quesos de cabra y 2 de leche de oveja. A ellas, se suman otros productos gourmet pues, “cada queso tiene su alma gemela” y en Señorío de Monesterio han descubierto el arte del maridaje perfecto como, cebolla caramelo; o, tomate, melocotón con frambuesas, pera al oporto y jalea de naranja, asadas en horno de leña.
