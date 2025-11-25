Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pionero

El Hospital Universitario de Badajoz, primero del mundo en operar con un nuevo soporte cardíaco

Las dos intervenciones se han llevado a cabo con el sistema XTREME, una nueva tecnología de apoyo cardiopulmonar que se estrena a nivel internacional en el quirófano pacense

Ambos pacientes han presentado una evolución clínica muy satisfactoria

El equipo del Hospital Universitario de Badajoz realiza la intervención.

El equipo del Hospital Universitario de Badajoz realiza la intervención. / LCB

Claudia Goyeneche

Claudia Goyeneche

Badajoz

Badajoz firma un nuevo capítulo en la innovación cardíaca mundial. El Hospital Universitario ha realizado con éxito los dos primeros procedimientos en el mundo utilizando el nuevo sistema de asistencia cardiocirculatoria y cardiopulmonar extracorpórea, denominado 'XTREME'.

Las dos intervenciones se enmarcan dentro de un programa piloto internacional que busca evaluar la seguridad, fiabilidad y rendimiento clínico del dispositivo en distintos escenarios quirúrgicos y críticos.

El sistema XTREME es un dispositivo portátil de circulación extracorpórea y soporte cardiopulmonar que combina un tamaño reducido (menos de siete kilogramos) con bomba de levitación magnética, proporcionando flujo sanguíneo estable y mínima hemólisis. Su diseño compacto y su interfaz intuitiva permiten una conexión rápida y segura tanto en quirófano como en unidades de cuidados intensivos o situaciones de emergencia móvil. Está desarrollado por Eurosets, compañía europea líder en tecnologías de soporte vital avanzado.

Bomba de repuesto

La sencillez y ahorro de costes de este sistema lo hacen especialmente atractivo como solución complementaria o de respaldo: está pensado, entre otras funciones, para actuar como bomba de repuesto en caso de fallo de sistemas principales más complejos y costosos, lo cual añade un plus de seguridad operacional; en vez de recurrir a mecanismos manuales, permite que la atención no se detenga ante incidentes técnicos y multiplica las oportunidades de salvar vidas gracias a su despliegue casi inmediato.

Sistema Xtreme.

Sistema Xtreme. / LCB

En el Hospital Universitario de Badajoz se han llevado a cabo los dos primeros casos reales a nivel mundial, en el entorno de la cirugía cardíaca, con monitorización completa de los parámetros técnicos y fisiológicos. Ambos pacientes han presentado una evolución clínica muy satisfactoria.

La implantación y manejo del sistema XTREME ha sido posible gracias a la experiencia del equipo de perfusión del hospital. Han participado asistencia circulatoria y ECMO móvil del Área de Salud de Badajoz, integrado por los perfusionistas Luis Miguel Lara, Sara García y Pedro Pérez ; el jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca, doctor José Ramón González; el jefe de Sección de Anestesia, doctor Juan Pedro Macías; el equipo de Medicina Intensiva, y el representante de Cardiología, doctor Javier Pérez, junto con enfermería especializada. Su coordinación y experiencia han sido decisivas para el éxito de esta primera fase.

El equipo en plena intervención.

El equipo en plena intervención. / LCB

El programa continuará durante los próximos meses con la recopilación de datos clínicos y técnicos y la participación en reuniones internacionales de seguimiento, orientadas a ajustar parámetros operativos y definir recomendaciones de uso.

Estos resultados iniciales marcan un avance significativo en la asistencia circulatoria avanzada y consolidan al Hospital Universitario de Badajoz como centro de referencia para toda Extremadura en terapias de soporte vital avanzado.

Gracias a su participación en este proyecto piloto, los profesionales del complejo sanitario han presentado los resultados en el entorno del Congreso Europeo de Perfusión, celebrado este año en Atenas, donde la experiencia del equipo extremeño fue destacada como un ejemplo de innovación y excelencia clínica, situando a Badajoz como punto de referencia en Europa en el ámbito de la asistencia circulatoria avanzada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
  2. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  3. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  4. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  5. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  6. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  7. El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

El Hospital Universitario de Badajoz, primero del mundo en operar con un nuevo soporte cardíaco

El Hospital Universitario de Badajoz, primero del mundo en operar con un nuevo soporte cardíaco

Susto en el centro de Badajoz: se descuelgan los adornos navideños de la plaza de España

Susto en el centro de Badajoz: se descuelgan los adornos navideños de la plaza de España

La sala Malibú prepara una gran fiesta de ‘Los 90’ para este sábado 29 en Almendralejo

La sala Malibú prepara una gran fiesta de ‘Los 90’ para este sábado 29 en Almendralejo

Concentraciones y lectura de manifiestos en los centros educativos de Monesterio por el 25N

Concentraciones y lectura de manifiestos en los centros educativos de Monesterio por el 25N

Badajoz acogerá en 2026 el XII Certamen Nacional de Gastronomía: "Nos va a situar en el mapa gastronómico"

Badajoz acogerá en 2026 el XII Certamen Nacional de Gastronomía: "Nos va a situar en el mapa gastronómico"

El reventón de una tubería inunda el Museo Luis de Morales y daña las obras de los Premios Ciudad de Badajoz

El reventón de una tubería inunda el Museo Luis de Morales y daña las obras de los Premios Ciudad de Badajoz

Las luces del recorrido de la cabalgata no ocuparán el ancho de la calle para permitir el paso libre de las carrozas

El roadshow de los lácteos hace parada en Badajoz

El roadshow de los lácteos hace parada en Badajoz
Tracking Pixel Contents