El Hospital Universitario de Badajoz, primero del mundo en operar con un nuevo soporte cardíaco

Badajoz firma un nuevo capítulo en la innovación cardíaca mundial. El Hospital Universitario ha realizado con éxito los dos primeros procedimientos en el mundo utilizando el nuevo sistema de asistencia cardiocirculatoria y cardiopulmonar extracorpórea, denominado 'XTREME'.

Las dos intervenciones se enmarcan dentro de un programa piloto internacional que busca evaluar la seguridad, fiabilidad y rendimiento clínico del dispositivo en distintos escenarios quirúrgicos y críticos.

El sistema XTREME es un dispositivo portátil de circulación extracorpórea y soporte cardiopulmonar que combina un tamaño reducido (menos de siete kilogramos) con bomba de levitación magnética, proporcionando flujo sanguíneo estable y mínima hemólisis. Su diseño compacto y su interfaz intuitiva permiten una conexión rápida y segura tanto en quirófano como en unidades de cuidados intensivos o situaciones de emergencia móvil. Está desarrollado por Eurosets, compañía europea líder en tecnologías de soporte vital avanzado.

Bomba de repuesto

La sencillez y ahorro de costes de este sistema lo hacen especialmente atractivo como solución complementaria o de respaldo: está pensado, entre otras funciones, para actuar como bomba de repuesto en caso de fallo de sistemas principales más complejos y costosos, lo cual añade un plus de seguridad operacional; en vez de recurrir a mecanismos manuales, permite que la atención no se detenga ante incidentes técnicos y multiplica las oportunidades de salvar vidas gracias a su despliegue casi inmediato.

Sistema Xtreme. / LCB

En el Hospital Universitario de Badajoz se han llevado a cabo los dos primeros casos reales a nivel mundial, en el entorno de la cirugía cardíaca, con monitorización completa de los parámetros técnicos y fisiológicos. Ambos pacientes han presentado una evolución clínica muy satisfactoria.

La implantación y manejo del sistema XTREME ha sido posible gracias a la experiencia del equipo de perfusión del hospital. Han participado asistencia circulatoria y ECMO móvil del Área de Salud de Badajoz, integrado por los perfusionistas Luis Miguel Lara, Sara García y Pedro Pérez ; el jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca, doctor José Ramón González; el jefe de Sección de Anestesia, doctor Juan Pedro Macías; el equipo de Medicina Intensiva, y el representante de Cardiología, doctor Javier Pérez, junto con enfermería especializada. Su coordinación y experiencia han sido decisivas para el éxito de esta primera fase.

El equipo en plena intervención. / LCB

El programa continuará durante los próximos meses con la recopilación de datos clínicos y técnicos y la participación en reuniones internacionales de seguimiento, orientadas a ajustar parámetros operativos y definir recomendaciones de uso.

Estos resultados iniciales marcan un avance significativo en la asistencia circulatoria avanzada y consolidan al Hospital Universitario de Badajoz como centro de referencia para toda Extremadura en terapias de soporte vital avanzado.

Gracias a su participación en este proyecto piloto, los profesionales del complejo sanitario han presentado los resultados en el entorno del Congreso Europeo de Perfusión, celebrado este año en Atenas, donde la experiencia del equipo extremeño fue destacada como un ejemplo de innovación y excelencia clínica, situando a Badajoz como punto de referencia en Europa en el ámbito de la asistencia circulatoria avanzada.