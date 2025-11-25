Sucesos
Una oleada de robos afecta a ayuntamientos de varios municipios de las Vegas Altas
El incidente más grave se ha producido en Ruecas, donde los ladrones accedieron al consistorio y se llevaron más de 3.000 euros en efectivo
Una serie de robos registrados en los últimos días en la comarca de las Vegas Altas ha afectado a ayuntamientos y dependencias municipales de varias localidades, dejando importantes pérdidas económicas y materiales, según señalan desde los propios municipios que se han visto afectados.
El incidente más grave se ha producido en Ruecas, donde los ladrones accedieron al consistorio y se llevaron más de 3.000 euros en efectivo procedente de lotería, recaudaciones municipales y fondos asociativos, además de maquinaria y un ordenador portátil. En Hernán Cortés sustrajeron premios de un sorteo local y una pequeña cantidad de dinero tras forzar la entrada al edificio.
En Valdehornillos el robo tuvo lugar en la taquilla de la piscina municipal de verano, de donde desaparecieron otros 3.000 euros, mientras que en Valdivia los daños fueron menores, limitándose a la rotura de la puerta de la oficina de Correos y la pérdida de una suma reducida. La Guardia Civil investiga todos los casos y trata de aclarar si responden a un mismo grupo o a hechos aislados que han coincidido en el tiempo.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús