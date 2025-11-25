Una oleada de robos afecta a ayuntamientos de varios municipios de las Vegas Altas

Una serie de robos registrados en los últimos días en la comarca de las Vegas Altas ha afectado a ayuntamientos y dependencias municipales de varias localidades, dejando importantes pérdidas económicas y materiales, según señalan desde los propios municipios que se han visto afectados.

El incidente más grave se ha producido en Ruecas, donde los ladrones accedieron al consistorio y se llevaron más de 3.000 euros en efectivo procedente de lotería, recaudaciones municipales y fondos asociativos, además de maquinaria y un ordenador portátil. En Hernán Cortés sustrajeron premios de un sorteo local y una pequeña cantidad de dinero tras forzar la entrada al edificio.

En Valdehornillos el robo tuvo lugar en la taquilla de la piscina municipal de verano, de donde desaparecieron otros 3.000 euros, mientras que en Valdivia los daños fueron menores, limitándose a la rotura de la puerta de la oficina de Correos y la pérdida de una suma reducida. La Guardia Civil investiga todos los casos y trata de aclarar si responden a un mismo grupo o a hechos aislados que han coincidido en el tiempo.