El 'roadshow' de los lácteos hace parada en Badajoz

«Leche, yogur, queso... Productos del día a día que la mayoría de personas desconocen lo necesarios que son para nuestra salud y el bienestar de nuestro cuerpo. Por eso estamos aquí, para mostrar a los pacenses la importancia vital y beneficios que tiene tomar tres lácteos al día». Este es el motivo por el que el roadshow de los lácteos, impulsado la organización InLac, ha hecho parada en Badajoz, según explica uno de los organizadores, Juan Manuel Alonso.

Durante todo el día de hoy y la jornada de ayer, la plaza Puerta del Pilar será la sede de la «instalación láctea». En el interior, los visitantes pueden sentarse frente a una pantalla para visualizar un vídeo infográfico que explica los valores sostenibles de «un sector comprometido con el medio ambiente y con el desarrollo rural», así como las ventajas y beneficios individuales y colectivos del consumo de este tipo de alimentos.

Tras la proyección, son invitados a participar en un concurso de preguntas sobre lo anteriormente visualizado. Si las respuestas son correctas, los participantes ganan una tirada a ‘La ruleta de la suerte láctea’, con premios asegurados, como adhesivos, imanes, o incluso un carro de la compra exclusivo, diseñados para la causa por el ilustrador Óscar Alonso, más conocido como @72kilos.

Varios de los pacenses presentes en la jornada de ayer quedaron sorprendidos con todos los beneficios que los lácteos proporcionan al cuerpo humano. Como María Trinidad Hernández, que sabía «que el calcio hacía más fuerte los huesos pero ni idea de que también hacía más resistentes los dientes». «Procuro tomar lácteos, pero a partir de ahora siempre tomaré los tres que se necesitan», señaló.

Badajoz es la sexta parada de este roadshow. Durante los próximos meses, el autobús itinerante de la organización InLac recorrerá toda España con el fin de hacer llegar su mensaje al mayor número de personas posible.

Sostenibilidad y apuesta europea

El roadshow se incluye dentro del marco de la campaña ‘Cuenta con los lácteos europeos’. Además de animar a la población a consumir tres de estos productos al día, esta iniciativa busca dar a conocer los compromisos del sector lácteo con la sostenibilidad y concienciar por la apuesta por la producción europea con el objetivo de apoyar las economías rurales y luchar contra la despoblación.

«Nuestro objetivo es fomentar los productos rurales de Europa, los lácteos y la ganadería europea. Es necesario que la gente tome sus tres productos lácteos diarios, y que sean siempre europeos, porque así se fomenta el empleo y la ganadería para los jóvenes. Se trata de una campaña que está enfocada tanto a nivel de producción, como también para los consumidores», sentenció el organizador Juan Manuel Alonso.