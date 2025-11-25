Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consumo saludable

El 'roadshow' de los lácteos hace parada en Badajoz

De la mano de InLac, el bus itinerante de la campaña ‘Cuenta con los lácteos europeos’ recorre toda España para concienciar a la población de la importancia sanitaria y social que tiene tomar tres de estos productos al día y apostar por el producto de cercanía

Juan Manuel Alonso en la ‘Instalación láctea’ en la plaza Puerta del Pilar de Badajoz

Juan Manuel Alonso en la ‘Instalación láctea’ en la plaza Puerta del Pilar de Badajoz / Santi García

Antonio Castaño

Badajoz

«Leche, yogur, queso... Productos del día a día que la mayoría de personas desconocen lo necesarios que son para nuestra salud y el bienestar de nuestro cuerpo. Por eso estamos aquí, para mostrar a los pacenses la importancia vital y beneficios que tiene tomar tres lácteos al día». Este es el motivo por el que el roadshow de los lácteos, impulsado la organización InLac, ha hecho parada en Badajoz, según explica uno de los organizadores, Juan Manuel Alonso.

Durante todo el día de hoy y la jornada de ayer, la plaza Puerta del Pilar será la sede de la «instalación láctea». En el interior, los visitantes pueden sentarse frente a una pantalla para visualizar un vídeo infográfico que explica los valores sostenibles de «un sector comprometido con el medio ambiente y con el desarrollo rural», así como las ventajas y beneficios individuales y colectivos del consumo de este tipo de alimentos.

Tras la proyección, son invitados a participar en un concurso de preguntas sobre lo anteriormente visualizado. Si las respuestas son correctas, los participantes ganan una tirada a ‘La ruleta de la suerte láctea’, con premios asegurados, como adhesivos, imanes, o incluso un carro de la compra exclusivo, diseñados para la causa por el ilustrador Óscar Alonso, más conocido como @72kilos.

Varios de los pacenses presentes en la jornada de ayer quedaron sorprendidos con todos los beneficios que los lácteos proporcionan al cuerpo humano. Como María Trinidad Hernández, que sabía «que el calcio hacía más fuerte los huesos pero ni idea de que también hacía más resistentes los dientes». «Procuro tomar lácteos, pero a partir de ahora siempre tomaré los tres que se necesitan», señaló.

Badajoz es la sexta parada de este roadshow. Durante los próximos meses, el autobús itinerante de la organización InLac recorrerá toda España con el fin de hacer llegar su mensaje al mayor número de personas posible.

Sostenibilidad y apuesta europea

El roadshow se incluye dentro del marco de la campaña ‘Cuenta con los lácteos europeos’. Además de animar a la población a consumir tres de estos productos al día, esta iniciativa busca dar a conocer los compromisos del sector lácteo con la sostenibilidad y concienciar por la apuesta por la producción europea con el objetivo de apoyar las economías rurales y luchar contra la despoblación.

«Nuestro objetivo es fomentar los productos rurales de Europa, los lácteos y la ganadería europea. Es necesario que la gente tome sus tres productos lácteos diarios, y que sean siempre europeos, porque así se fomenta el empleo y la ganadería para los jóvenes. Se trata de una campaña que está enfocada tanto a nivel de producción, como también para los consumidores», sentenció el organizador Juan Manuel Alonso.

TEMAS

  1. David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
  2. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  3. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  4. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  5. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  6. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  7. El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

Las luces del recorrido de la cabalgata no ocuparán el ancho de la calle para permitir el paso libre de las carrozas

Las luces del recorrido de la cabalgata no ocuparán el ancho de la calle para permitir el paso libre de las carrozas

El 'roadshow' de los lácteos hace parada en Badajoz

El 'roadshow' de los lácteos hace parada en Badajoz

Lorenzo Amor en el desayuno de Prensa Ibérica: "A los autónomos nos están machacando a impuestos y a trabas"

Lorenzo Amor en el desayuno de Prensa Ibérica: "A los autónomos nos están machacando a impuestos y a trabas"

Ronda Norte, sin sitio para aparcar: vecinos culpan al carril bici del "caos diario"

Ronda Norte, sin sitio para aparcar: vecinos culpan al carril bici del "caos diario"

"Yo veía que me iba a violar": el desgarrador testimonio de Belén Santos, la trabajadora de limpieza que escapó de su agresor

Detenido un joven por agredir sexualmente a una mujer en el paseo de los arroyos de Badajoz

Detenido un joven por agredir sexualmente a una mujer en el paseo de los arroyos de Badajoz

Un juez prohíbe a tres mujeres acercarse a El Faro de Badajoz tras intentar robar móviles de alta gama

Un juez prohíbe a tres mujeres acercarse a El Faro de Badajoz tras intentar robar móviles de alta gama

Cruz Roja organiza en Monesterio una fiesta para celebrar el Día de los Derechos de la Infancia

Cruz Roja organiza en Monesterio una fiesta para celebrar el Día de los Derechos de la Infancia
Tracking Pixel Contents