Alumnos del IES Juan Calero de Monesterio en el pleno sobre igualdad de la Diputación de Badajoz

Acompañados por la alcaldesa, Loli Vargas; la concejala de Juventud e Igualdad, María del Mar Megías y algunos de sus profesores, un grupo de estudiantes del IES Maestro Juan Calero, participó en un pleno provincial sobre igualdad.

Coincidiendo con la conmemoración el Día Internacional Contra la Violencia de Género, las instalaciones de la Diputación Provincial de Badajoz acogieron el pleno ‘Igualdad en las Aulas. 25N’, en el que participó el alumnado de cuatro institutos de la provincia pacense. Los chicos y chicas, convertidos en diputadas y diputados por un día, reflexionaron sobre igualdad, estereotipos, ciberacoso y violencia digital. La iniciativa forma parte del programa provincial de sensibilización y prevención, coordinado por el Área de Igualdad.

Antes de la celebración del pleno, intervinieron la presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto, la delegada de Igualdad, Lourdes Linares y la coordinadora del área, Emilia Parejo, esta última, encargada de dar la bienvenida a los estudiantes de los Institutos Campos de San Roque, de Valverde de Leganés; Mariano Barbacid, de Solana de los Barros; Maestro Juan Calero, de Monesterio y Eugenio Frutos, de Guareña. Linares subrayó el papel de la Diputación en la construcción de oportunidades en los municipios más pequeños. La presidenta puso el acento en el valor educativo de la experiencia. “Estáis sentados donde se sientan los representantes públicos y participáis como tales. Este es el corazón de la democracia: diálogo, escucha y respeto”, señaló.

María y Dina, alumnas portavoces del IES Juan Calero / cedida

Alumnos portavoces

Posteriormente, llegará el turno de los alumnos portavoces. María Calderón y Dina Khatabi, en representación del IES Maestro Juan Calero, abordaron los riesgos que entrañan las redes sociales en función el uso que se haga de ellas. La presidenta provincial compartió esta visión y señaló que “pueden ser constructivas o negativas según su uso”.

¿Qué redes sociales con las más utilizadas entre nosotros? ¿Para qué las usamos? ¿Qué pensamos sobre subir las fotos de todo lo que hacemos a las redes sociales? ¿Conocemos los riesgos que conllevan las redes sociales hoy en día? ¿Creemos que, a través de las redes sociales, alguien que no nos conoce de nada puede tener mucha información de nosotros, sin ser conscientes de ello? ¿Creemos que las redes sociales son un buen medio para conocer personas?... Estos y otros interrogantes proporcionaron diferentes respuestas a favor y en contra de la utilización de las redes.

Las conclusiones fueron votadas por la unanimidad de los representantes. A continuación, la presidenta, Raquel del Puerto dejó una reflexión, animando a jóvenes y adultos para que, “aprendamos a levantar la mirada de las pantallas y mirarnos más a la cara y hablar. Así, nos vamos a conocer mucho mejor que a través de los perfiles de las redes sociales”.