Badajoz se convierte desde este jueves en capital del debate sobre la movilidad segura y sostenible

Badajoz se prepara para convertirse en el epicentro nacional del debate sobre la movilidad segura y sostenible. La Dirección General de Tráfico (DGT), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el ayuntamiento celebran los días 27 y 28 de noviembre el 'VIII Encuentro de Ciudades por la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible', una cita que se celebra cada dos años desde 2009 y que Badajoz ya organizó en 2016, consolidándose como espacio de referencia para el intercambio de experiencias y la reflexión sobre el futuro urbano.

El encuentro tendrá lugar en las instalaciones de Ifeba, donde ya se han inscrito cerca de 300 participantes, entre responsables públicos, técnicos municipales, profesionales del sector y representantes de organizaciones especializadas. Desde la DGT está prevista la asistencia de 50 profesionales procedentes de distintos puntos del país, un dato que evidencia el peso del evento dentro del calendario nacional de la seguridad vial.

Ejes temáticos

La edición de este año se estructura en torno a cuatro grandes ejes temáticos: Ciudades humanas, seguras e inclusivas, centradas en el diseño urbano que protege a los usuarios más vulnerables. Ciudades inteligentes y tecnológicas, con especial atención a la digitalización, la gestión de datos y las nuevas herramientas de control y planificación. Movilidad logística, laboral y turística, un ámbito clave para la organización de los flujos cotidianos y la actividad económica y cambios culturales, movilidad compartida y normativa actualizada, un bloque que abordará la evolución social y las nuevas formas de desplazamiento.

Cartel del VIII Encuentro de Ciudades por la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible. / La Crónica

Durante las dos jornadas se desarrollará un intenso programa de mesas de debate, presentaciones, ponencias técnicas y espacios expositivos orientados al aprendizaje conjunto y al intercambio de soluciones prácticas entre ciudades. La cita culminará con la lectura de la Declaración del Octavo Encuentro de Ciudades, un documento que recogerá los compromisos adquiridos por las administraciones y las líneas de trabajo que marcarán la hoja de ruta de los próximos años.

Horario del VIII Encuentro de Ciudades por la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible Jueves de 9.30 a 18.00 horas viernes de 9.00 a 14.30 horas

José Luis Capilla, jefe provincial de Tráfico de Badajoz, destacó en la presentación el carácter colaborativo del evento: “Es un foro de encuentro no solo entre administraciones, sino también con empresas y representantes de la sociedad civil”. Desde su perspectiva, los dos temas clave son claros: reducir la accidentalidad en entornos urbanos y garantizar una movilidad eficaz, equilibrada y accesible.

El programa se desarrollará el jueves de 9.30 a 18.00 horas y el viernes de 9.00 a 14.30 horas, en un formato que busca combinar sesiones técnicas, experiencias locales y espacios de diálogo entre profesionales.

Badajoz se convierte así, por dos días, en el punto de encuentro para quienes trabajan en construir ciudades más seguras, más sostenibles y mejor preparadas para los desafíos de la movilidad actual.