Capilla alerta en Badajoz de que la plantilla de la DGT "es cada vez menor, pero la demanda crece"

La DGT inicia una nueva etapa en Badajoz con José Luis Capilla González al frente y el reto de reducir la siniestralidad. Este miércoles ha tomado posesión en la delegación del Gobierno como nuevo jefe provincial de Tráfico, un cargo que asume “con un profundo sentido de responsabilidad” y con la convicción de que su trayectoria le ha llevado hasta un reto que afronta “con ilusión y respeto por la actividad que hacemos”.

Capilla ha abierto su intervención con un mensaje muy personal, resaltando su arraigo en la provincia de Badajoz. “Me considero muy afortunado porque tengo la suerte de hacer lo que me gusta y hacerlo en mi tierra”, ha afirmado, al mismo tiempo que ha recordado que la misión de la Dirección General de Tráfico es “clara y trascendental”: proteger vidas, garantizar una movilidad segura y adaptarse a un entorno cambiante donde la tecnología es aliada, pero no sustituto del compromiso humano.

En España, según ha indicado, circulan hoy 28 millones de conductores y 38 millones de vehículos, cifras que generan más de 450 millones de desplazamientos de largo recorrido cada año. “Nuestra labor no solo es necesaria, es imprescindible” y ha reconocido una preocupación compartida desde hace años: “En la DGT cada vez somos menos, pero la demanda de servicios aumenta”, ha reconocido.

"La ecuación cada vez parece más exigente pero no nos hemos rendido. Afortunadamente, la tecnología y hoy en día la inteligencia artificial están permitiendo compensar esta falta de personal respondiendo al volumen de trabajo que hace apenas unos años habría sido inasumible", aunque ha insistido en que “la pieza esencial sigue siendo el factor humano, el compromiso de cada profesional que forma parte de la Dirección General de Tráfico”.

Jóvenes y Siniestralidad

De cara al futuro, Capilla ha situado como prioridades la reducción de la siniestralidad, la protección de los colectivos vulnerables, la educación vial en jóvenes, la movilidad sostenible y la mejora del trato al ciudadano. “Tenemos que dar un trato cercano, especialmente a nuestros mayores, pero también impulsar la transición telemática, facilitando que todas las personas puedan acceder a nuestros servicios desde su casa, sin tener que desplazarse”, ha apuntado, siempre con la meta de que “todas las personas que viajan por nuestras carreteras lleguen a su destino”.

"El nombramiento de Capilla reafirma un compromiso con la seguridad de todos, con el servicio público y con la vida de quienes utilizan nuestras carreteras” José Luis Quintana — Delegado del Gobierno en Extremadura

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha respaldado la nueva etapa con un discurso centrado en la trayectoria del nuevo jefe provincial. “Hoy es un día importante para la Delegación del Gobierno y para la Dirección Provincial de Tráfico; su nombramiento reafirma un compromiso con la seguridad de todos, con el servicio público y con la vida de quienes utilizan nuestras carreteras”, ha asegurado.

Quintana ha definido a Capilla como “la persona idónea”, alguien cuya implicación “es bien conocida” por quienes han trabajado con él. “Busca soluciones, no excusas, escucha, dialoga y construye equipos”, ha señalado, antes de recordar que la siniestralidad ha descendido, pero “no podemos mirar hacia otro lado”. Cada víctima, ha lamentado, representa “una tragedia que deja huella en nuestro entorno social; un vacío que deja una familia rota y un dolor irreparable".

El delegado ha expresado que espera del nuevo jefe provincial un impulso a la colaboración con ayuntamientos, policías locales, autoescuelas y empresas del sector, además de una política de trato cercano con la ciudadanía y con las víctimas de accidentes y ha finalizado deseándole “paciencia, serenidad y fuerza”, confiando en que ejercerá el cargo “con humildad y determinación”.

Capilla, ha cerrado su primera intervención como jefe provincial de manera oficial, mirando al horizonte de trabajo que se abre ante él: “Seguiré escuchando, aprendiendo y poniendo lo mejor de mí para estar a la altura”.

El acto, ha contado con la participación del director general de Tráfico, Pere Navarro, entre otras autoridades.