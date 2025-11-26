Una mujer de 69 años resulta intoxicada en el incendio de una vivienda en Herrera del Duque

Una mujer de 69 años ha resultado intoxicada por monóxido de carbono en un incendio declarado en la madrugada de este miércoles en una vivienda de la calle Castillo de Puebla, en Herrera del Duque, según informa el Centro de Emergencias 112 de Extremadura.

El aviso se registró sobre las 3.44 horas, momento en el que se movilizó a una Unidad Medicalizada del Servicio Extremadura de Salud (SES), dotaciones de bomberos de Herrera y Castuera, aunque esta última no llegó finalmente a intervenir, y patrullas de la Guardia Civil.

Al parecer, y según el 112, el incendio provocó daños materiales y una persona resultó afectada por la inhalación de humo. La mujer, que presentaba una intoxicación leve, fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios y no necesitó traslado hospitalario.