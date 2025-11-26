El proyecto de Transformación Rural de Diputación llegará a los municipios de la comarca de Tentudía

La comarca de Tentudía, junto a las de La Siberia y La Serena-Vegas Altas, serán beneficiarias de los casi 4 millones de euros, de fondos europeos, destinados a un programa de transformación rural, que recibe la Diputación Provincial de Badajoz, a través de una convocatoria destinada a proyectos innovadores.

De manera “provisional”, esta financiación permitirá ejecutar actuaciones estratégicas en las áreas de las 3 comarcas, todas ellas, “afectadas por procesos de despoblación y con una marcada estructura rural”, expresa la institución provincial. Con estas actuaciones, se apuesta por la “revitalización social y económica” de estos territorios, gracias a una ayuda procedente de la convocatoria de Expresiones de Interés del FEDER, alineada con los grandes retos de la Estrategia nacional frente al Reto Demográfico.

Felicidad Hernández, presidenta de la mancomunidad de Tentudía, explica que, la idea inicial, era, poder incluir en este proyecto obras de mejora y ampliación de la planta potabilizadora del pantano de Tentudía que, actualmente, “es la prioridad de la comarca”. Estas obras, recuerda Hernández, “estaban presupuestadas con casi 7 millones de euros por la Junta de Extremadura, a través del Plan de Garantía y Calidad del Agua Potable, que no ha llegado a ejecutarse”. Según Diputación, “estas actuaciones no encajaban en la convocatoria de Expresiones de Interés, con lo que, tras el “diálogo” con las 3 comarcas, se decidió presentar el proyecto aprobado provisionalmente, (falta el decreto definitivo), orientado a afrontar el declive demográfico, la falta de servicios, la transformación productiva y la cohesión social, en municipios de menos de 5.000 habitantes, con lo que, “podría llegar a todos municipios de Tentudía”.

Acciones

Todavía no están definidas las intervenciones por municipio. Aun así, la presidenta adelanta que, se actuará en la creación de una escuela de oficios, “esenciales y tradicionales”, (electricidad, fontanería, soldadura, forja, etc.,), adaptados a las necesidades de cada localidad y orientados expresamente al “relevo generacional, la inclusión sociolaboral y la despoblación”, a través de la capacitación juvenil para el empleo y el emprendimiento social. También se formará en “agricultura ecológica, ganadería extensiva y oficios artesanales”.

La segunda línea está destinada a habilitar infraestructuras verdes e innovadoras que aporten “calidad de vida frente al cambio climático”. En este sentido, el programa actuará en la “intervención de espacios públicos, de uso comunitario, próximos a centros escolares, culturales, sanitarios o vecinales.

La tercera y última línea de actuación estará centrada en la creación de “una red de servicios inteligentes”, con el objetivo de “mejorar digitalmente la gestión de los servicios públicos”, como son, alumbrado, red de agua, residuos o transporte.

El programa está diseñado para beneficiar a algo más de 24.000 habitantes, (Los 9 municipios de Tentudía y Fregenal de la Sierra), en un periodo de ejecución que finalizará el 31 de diciembre de 2029. La intención adelanta Felicidad Hernández, es que, “algunos de estos proyectos puedan comenzar a ejecutarse antes de que finalice 2026”.