Arte
La Residencia Universitaria Hernán Cortés de Badajoz acoge una exposición sobre ‘Lugares y episodios' de la Guerra Civil
Hasta el próximo 12 de diciembre
La Residencia Universitaria Hernán Cortés de Badajoz acoge hasta el próximo 12 de diciembre la exposición itinerante ‘Lugares y Episodios de Historia y Memoria [1936-1939]’.
Promovida por la Diputación de Badajoz, recoge algunos de los lugares y episodios históricos sufridos en la provincia de Badajoz durante la Guerra Civil por las víctimas de la sublevación militar contra la II República.
Compuesta por 13 paneles roll up desplegables, la muestra hace un repaso, entre otros hechos, por la Columnas de los 8000, la ocupación de tierras del 25 de marzo, los refugiados de Barrancos, la sublevación de Badajoz o el batallón de los castúos.
Podrá visitarse de 10.00 a 22.00 horas. La entrada es libre y gratuita.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús